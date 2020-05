Ruotsin entinen valtionepidemiologi kertoi avoimesti tv:ssä uhmaavansa koronasuosituksia

Ruotsin entisen valtionepidemiologin Johan Giesecken, 70, mukaan ikäihmisten ei ole järkevää istua kotona ja vältellä sukulaisten tapaamista.

Ruotsi turvautuu koronaviruksen torjunnassa määräysten sijaan suosituksiin ja luottaa kansalaisten omaan kykyyn päättää siitä, mitä epidemian keskellä voi tehdä ja mitä ei.

Viranomaiset ovat kertoneet riskiryhmien suojelun olevan tärkeintä, ja tästä johtuen yksi keskeisistä suosituksista on ollut yli 70-vuotiaille suunnattu kehotus vähentää sosiaalisia kontakteja kuten esimerkiksi lastenlasten tapaamista.

SVT:n aamuohjelman Morgonstudionin lähetyksessä maanantaina vieraillut Ruotsin entinen valtionepidemiologi Johan Giesecke, 70, kertoi uhmanneensa terveysviranomaisten suosituksia. Hänen mielestään yli 70-vuotiaiden ei ole kohtuullista tai järkevää pysytellä kotona ja vältellä esimerkiksi sukulaisten tapaamista.

– Jos lapsenlapset ovat vilustuneet tai sairaana, sen voi jättää sikseen. Mutta jos he ovat terveitä, mielestäni se ei ole ongelma, edes sisätiloissa. Tein itsekin niin viime lauantaina, Giesecke sanoi.

Perusteli ruotsalaisten ikäihmisten hyväkuntoisuudella

Kun Aftonbladet myöhemmin kysyi asiasta Gieseckeltä, hän sanoi, ettei tunne huonoa omatuntoa suositusten uhmaamisesta. Hän uskoi myös jo sairastaneensa koronaviruksen aiheuttaman covid-19 -taudin vaimonsa kanssa.

Giesecke sanoi kuulleensa, että suosituksia ollaan jo muutoinkin muuttamassa, joten hän päätti joustaa niissä itsekin syntymäpäivän kohdalla. Hänen mukaansa nykypäivänä yli 70-vuotiaiden vastustuskyky on niin hyvä, että heidän ei tarvitsisi istua kotona.

– Kyse ei ole vain minusta. Olemme virkeitä. Jopa Tegnell on sanonut, että ruotsalaiset ikäihmiset ovat terveempiä kuin monissa muissa maissa, meillä on esimerkiksi korkeampi keskimääräinen elinikä. 70-vuotias keskieurooppalainen on todennäköisesti huonommassa fyysisessä kunnossa kuin monet ruotsalaiset, Giesecke sanoi lehdelle viitaten Ruotsin nykyiseen valtionepidemiologiin Anders Tegnelliin.

Ruotsin nykyinen valtionepidemiologi Anders Tegnell.

”Voitte keskustella Johanin kanssa”

Aftonbladetin mukaan Tegnelliä pyydettiin kommentoimaan mentorinaan tunnetun Giesecken puheita maanantaina lehdistötilaisuudessa.

– Olemme antaneet ohjeita ja suosituksia, ja sen jälkeen on jokaisen itse päätettävä, miten he haluavat kantaa vastuuta itsestään ja lähipiiristään, Tegnell sanoi.

Hän lisäsi, ettei aio kommentoida yksittäisten ihmisten tekemisiä.

– Voitte keskustella Johanin kanssa, pitääkö hän sitä vastuun kantamisena vai ei, Tegnell sanoi viitaten Giesecken vierailuun lastenlasten luona.

Hän kuitenkin huomautti riskin olevan hyvin pieni, sillä lapset sairastuvat harvoin. Tegnell sanoi aiemmin, että suositusikärajaa oltaisiin mahdollisesti nostamassa.

Jos siihen päädytään, asiasta ilmoitetaan Tegnellin mukaan ensi viikon alussa.