Italian espressobaarit aukesivat, matkailijat palasivat Kreikan Akropolikselle – ”Kaunis ja jännittävä päivä”

Eteläisen Euroopan maat palailevat varovaisesti normaaliin yli kaksi kuukautta jatkuneiden koronarajoitusten jälkeen.

Maanantaina Italiassa kaupat, ravintolat ja kirkot avasivat jälleen ovensa asiakkaille.

Italialaiset pääsivät jälleen hörppimään aamucapuccinonsa kahvilan tiskillä, mutta edelleen turvallisuutta etäisyyttä muihin asiakkaisiin noudattaen. Maan pääministeri Giuseppe Conte myönsi rajoitusten hölläämisen rajusti koronasta kärsineessä maassa olevan ”laskelmoitu riski”.

– En ole työskennellyt kahteen ja puoleen kuukauteen. Tämä on hieno ja jännittävä päivä, sanoi Rooman keskustassa Piazza del Popololla sijaitsevan Caffe Canovan työntekijä Valentino Casanova uutistoimisto Reutersille.

Italian espressobaarit aukesivat yli kahden kuukauden tauon jälkeen.

Matkailu on Italialle tärkeä elinkeino, ja maa toivoo turistien palaavan heti kun se on taas mahdollista. Italia on suunnitellut avaavansa rajat matkailijoille jälleen 3. kesäkuuta, jonka jälkeen EU- ja Schengen-maista saapuvilta ei enää edellytetä kahden viikon koronakaranteenia.

Samana päivänä ensimmäiset koronakriisin jälkeisen vierailijat saapuivat myös Kreikan Akropolis-kukkulalle. Myös Kreikalle turismi on erittäin merkittävä elinkeino ja kuuluisien vierailukohteiden aukeaminen on tärkeä merkkipaalu normaaliin palaamisessa.

Mies siemaili espressoa Rooman Piazza Navonalla sijaitsevassa ravintolassa maanantaina.

Ateenan historiallisissa kohteissa vierailleita, harvoja matkailijoita tervehtivät hegityssuojiin ja muovisiin kasvosuojiin pukeutuneet työtekijät.

Maailman terveysjärjestö WHO:n johtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus varoitti maanantaina maita koronarajoitusten liian nopeasta purkamisesta.

– Meillä on pitkä matka edessämme, hän sanoi.

Italian Sienassa sijaitseva vaatekauppa toivotti asiakkaat taas tervetulleiksi.