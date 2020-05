Näin maailmalla puretaan koronarajoituksia

Monet maat ovat alkaneet avautua asteittain siitä huolimatta, että pandemian toista aaltoa pelätään edelleen.

Euroopassa monissa maissa on alettu hellittää koronaviruksen vuoksi asetettuja rajoituksia. Useimmiten perusteluna ovat olleet taloudelliset seikat.

Euroopan unioni on esittänyt Euroopan sisäisten rajojen avaamista mahdollisimman pian, mutta suositellut ulkorajojen sulun jatkamista. Esimerkiksi Saksa on avaamassa rajojaan naapurimaihinsa tulevan kuukauden aikana.

Italiassa, Ranskassa ja Kreikassa kansa pääsi lauantaina pitkästä aikaa rannoille. Italia suunnittelee myös avaavansa maan rajat matkailijoille heinäkuussa.

Tänään Italiassa ovensa ovat saaneet avata muun muassa kirkot, baarit, kahvilat ja kampaamot kahden kuukauden kiinni olon jälkeen. Myös suljettuna olleita kauppoja on saanut avata. Ystäviä ja perhettä voi taas käydä tapaamassa, kunhan ei liiku alueelta toiselle.

Italian rajoituksia noudattanut Vatikaani avasi tänään kävijöille Pietarinkirkon, joka suljettiin maaliskuun alkupuolella. Avautumista odotti muutama ihminen pysytellen erillään toisistaan. Heidän lämpönsä mitattiin ennen sisäänpääsyä.

Ranskassa rannalle pääsi niillä alueilla, joilla on todettu vain vähän tartuntoja. Rannallakin tosin pätevät erityissäännöt: uimaan saa mennä, mutta auringonotto tai muu oleilu rannalla on kielletty. Ranskassa rajoitukset ovat olleet yksiä Euroopan tiukimmista.

Ranskassa rantasääntöihin kuuluu, että uimassa voi käydä, mutta hengailemaan ei sovi jäädä.

Kreikassa avattiin lauantaina yli 500 rantaa, jotta koronaviruksesta massiivisesti kärsinyt turismi saataisi jälleen nousuun. Matkailusektori muodostaa yhteensä noin viidenneksen maan kansantuotteesta. Maan sisäistä matkailua höllennetään vielä toukokuussa. Myös jumalanpalveluksiin sai sunnuntaista alkaen osallistua ja monet historialliset vierailukohteet avataan maanantaina.

Ateenassa auringonpalvojat riensivät avatuille rannoille. Aurinkovarjot tuli sijoittaa vähintään neljän metrin päähän toisistaan.

Tanskassa puolestaan yläasteen ja lukion oppilaat palasivat maanantaina kouluihin opiskeltuaan kaksi kuukautta etäopetuksessa. Tanskan yleisradioyhtiö DR kertoi monien oppilaiden ja opettajien iloinneen siitä, että vanhimmat oppilaat ovat takaisin koulussa. Nuorimmat oppilaat palasivat kouluihin jo pääsiäisen jälkeen.

Tanskassa saivat maanantaina avata ovensa myös muun muassa ravintolat, kahvilat ja jumalanpalveluspaikat.

Ruotsi saattaa lieventää ikäihmisiä koskevia koronasuosituksia. Tietoa mahdollisista höllennyksistä odotellaan uutistoimisto TT:n mukaan ensi viikolla.

Liettua, Latvia ja Viro ovat luoneet oman "matkakuplan", jonka sisällä terveet kansalaiset ja asukkaat saavat matkustaa vapaasti, jos he eivät ole olleet ulkomailla kahteen viikkoon tai altistuneet koronavirukselle.

Saksassa jalkapallofanit ovat odottaneet innolla jalkapallon Bundesliigan otteluiden alkamista. Liiga alkoi jälleen pyöriä lauantaina, tosin ilman yleisöä ja ankarien terveysturvatoimien kanssa.

Britannian kulttuuriministeri Oliver Dowden arvioi maanantaina luottavaisesti maan jalkapallosarjojen jatkamisesta kesäkuussa. Valioliiga pyritään herättämään koronatauolta 12. kesäkuuta, sillä Dowdenin mukaan suunnitelmat ovat edistyneet hienosti.

Saksan Bundesliga laitettiin käyntiin lauantaina ilman yleisöä. Schalke 04:n Salif Sane nouti palloa joukkueensa maalista.

Rajoituksia on höllennetty myös muualla Euroopassa, muun muassa Puolassa, Sloveniassa, Tsekissä ja Saksassa. Myös Venäjällä aiotaan poistaa joitain rajoituksia ja aloittaa jalkapallokausi kesäkuussa, vaikka kuolleisuusluvut ovat edelleen kasvaneet.

Rajoituksia poistetaan myös muualla maailmassa

Yhdysvalloissa muutamat osavaltiot höllensivät koronarajoituksia jo perjantaina. Esimerkiksi New Yorkin osavaltiossa monilla pienemmillä alueilla pystyttiin jälleen avaamaan rakennustyömaita. Lähes kaikissa Yhdysvaltain osavaltioissa on poistettu joitain koronarajoituksia niiden ensiasettamisen jälkeen.

Yleisellä tasolla rajoitusten poistamisen puolesta ovat puhuneet etenkin republikaanit, mukaan lukien republikaanipresidentti Donald Trump. Demokraatit taas ovat olleet varautuneempia erityisesti suurempien kaupunkien osalta.

Ihmiset ovat innostuneet ulkoilemaan New Yorkin Times Squarella öisin.

Afrikan mantereella Zimbabwessa supermarkettien, pankkien ja tehtaiden sallittuja aukioloaikoja pidennettiin kuudesta tunnista kahdeksaan ja puoleen tuntiin. Muualta maahan palaavia kansalaisia ohjeistetaan kuitenkin edelleen pysymään 21 päivän karanteenissa. Jatkossa rajoitusten tarpeellisuutta arvioidaan kahden viikon välein.

Aasiassa Intian tartuntamäärä nousi ohi Kiinan. Intiassa tiukat koronarajoitukset ovat kuitenkin hillinneet taudin etenemistä. Intia jatkaa rajoituksia kahdella viikolla eli toukokuun loppuun. Samalla kuitenkin kerrottiin, että jotkin toimialat saisivat käynnistää toimintaansa.

Intiassa ravintolat saavat avata keittiönsä ja alkaa myydä noutoruokaa. Lisäksi esimerkiksi urheilustadioneilla saa järjestää tapahtumia, mutta ilman katsojia.

Intian viranomaisten mukaan rajoituksia päivitetään "tarpeen mukaan, pitäen silmällä tarvetta avata taloudelliset toiminnot". Rajoitukset ovat aiheuttaneet suuren iskun Aasian kolmanneksi suurimmalle taloudelle.

Thaimaassa aiottiin sunnuntaina avata kauppakeskuksia ja tavarataloja. Myös Filippiineillä ja Vietnamissa on avattu kauppakeskuksia ja matkailukohteita.

Etelä-Koreassa ammattilaisgolf otti viikonloppuna ensimmäisiä askeliaan koronapandemian keskeyttämän kauden jatkamiseksi. Etelä-Koreassa pelattu naisten ammattilaisturnaus oli poikkeuksellisen kiinnostuksen kohteena. Etelä-Korean LPGA-mestaruuskilpailu jää yleensä Yhdysvaltain ja Euroopan ammattilaiskisojen varjoon.

Uusi-Seelanti on myös hellittänyt koronavirusrajoituksia, ja kahvilat saivat avata ovensa jo torstaina. Samalla niiden on kuitenkin huolehdittava riittävistä etäisyyksistä pöytien välillä ja asiakkaiden on pysyttävä aloillaan.

Lähteet: Reuters, AP, AFP