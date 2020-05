Yhdysvallat etsii koronasyyllisiä: WHO sai taas kuulla kunniansa, samoin maan oma tautivirasto

Kunniansa ovat kuulleet WHO ja maan tautivirasto CDC.

Yhdysvallat jatkoi Maailman terveysjärjestön WHO:n sättimistä maanantaina. Tällä kertaa haukkujana oli terveysministeri Alex Azar, jonka mielestä WHO oli "epäonnistunut" hankkimaan ja antamaan elintärkeää tietoa covid-19:stä, mikä olisi voinut hillitä pandemiaa ja säästänyt monen hengen.

– Meidän täytyy olla rehellisiä tärkeimmistä syistä, joiden takia (pandemia) levisi kontrolloimattomasti. Tämä järjestö ei onnistunut hankkimaan tietoa, jota maailma tarvitsi, ja tuo epäonnistuminen maksoi monia ihmishenkiä, Azar sanoi videopuheenvuorossaan WHO:n päätäntäelimelle Maailman terveyskokoukselle, joka kokoontuu tällä kertaa virtuaalisesti.

Azarin mukaan WHO:n täytyy muuttua läpinäkyvämmäksi. Hän myös kannatti tutkimusta, jossa tarkastellaan puolueettomasti "joka puolelta" WHO:n pandemiatoimia.

USA syyttää WHO:ta liian läheisistä suhteista Kiinaan

Yhdysvallat on juuttunut kiistaan Kiinan kanssa koronaviruspandemiasta. Samalla Yhdysvallat on ottanut tähtäimeensä WHO:n.

Washington on keskeyttänyt rahoituksensa WHO:lle syyttäen järjestön olevan liian likeinen Kiinan kanssa. Lisäksi WHO on Yhdysvaltain mielestä salaillut ja hoitanut huonosti pandemiaan liittyviä asioita.

Muutama päivä sitten presidentti Donald Trump tosin väläytteli Twitterissä mahdollisuutta, että WHO:lta keskeytetystä rahoituksesta osa palautettaisiinkin järjestölle.

Yhdysvallat on ollut WHO:n suurin rahoittaja. Se tuki järjestön toimintaa viime vuonna 400 miljoonalla dollarilla eli noin 364 miljoonalla eurolla.

"Tautikeskus petti tämän maan testauksen suhteen"

Valkoinen talo on vierittänyt syytä maan koronavirustestauksen ongelmista Yhdysvaltain tautikeskuksen CDC:n niskoille.

CDC tuotti koronavirusepidemian alkuvaiheessa viallisen testauspaketin, mikä viivytti testaamisen laajentamista Yhdysvalloissa useilla viikoilla. Valkoisen talon kauppaneuvonantaja Peter Navarro kritisoi sunnuntaina maan johtavaa terveysvirastoa julkisesti.

– Kriisin alkuvaiheessa CDC, jolla oli maailman luotetuin brändi tällä alalla, petti tämän maan testauksen suhteen, Navarro sanoi NBC:n Meet the Press -ohjelmassa.

Kuvernööri Cuomolle koronatesti tv:ssä

Presidentti Trump on hehkuttanut Yhdysvaltain testausmääriä, mutta testien määrässä asukaslukua kohden Yhdysvallat ei kuulu aivan maailman kärkikastiin. Worldometer-tilastosivun mukaan alle neljä prosenttia yhdysvaltalaisista on testattu, mikä on 38:nneksi eniten maailman maista. Testaamista on kuitenkin kiihdytetty merkittävästi viime viikkoina.

Koronaviruksen pahimmin kurittaman osavaltion New Yorkin kuvernööri Andrew Cuomolle tehtiin sunnuntaina koronavirustesti suorassa tv-lähetyksessä. Cuomo halusi rohkaista kansalaisia menemään testattavaksi osoittamalla, että testin ottaminen on helppoa.