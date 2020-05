Kommentti: Pahalla on liikaa voimaa – negatiivisuusharha höynäyttää aivoja, ja se on erityisen ikävää nyt

Evoluutio viritti ihmisen ylireagoimaan huonoihin uutisiin, kirjoittaa erikoistoimittaja Jouko Juonala.

Psykologit kutsuvat negatiivisuusharhaksi sitä, että ihminen kiinnittää enemmän huomiota pahaan kuin hyvään ja yliarvioi ikävien asioiden todennäköisyyttä.

Negatiivisuusharha on hyvin vahva. Esimerkiksi parisuhteessa pahat teot määrittävät tutkimusten mukaan vahvemmin asennetta kumppaniin kuin hyvät teot. Pahan asian vaikutuksen kompensoimiseen tarvitaan neljä tai viisi hyvää, sanoo negatiivisuusharhaa tutkinut sosiaalipsykologi Roy Baumeister. Jos siis vaikka loukkaa kumppania, ei yksi ele tai teko riitä hyvitykseksi. Niitä tarvitaan monta.

Psykologien lisäksi myös taloustieteilijät tuntevat negatiivisuusharhan: ihmisellä on taipumus antaa tappioille enemmän emotionaalista painoarvoa kuin samansuuruisille voitoille. Jos vaikka menettää viisikymppisen, se tuntuu voimakkaammin kuin viidenkympin voitto.

Pahaa tulvii nyt joka paikasta. Hullu vuosi 2020 toi maailmaan suuren pysäyttäjän, koronaviruspandemian. Kuoleman ja sairauden lisäksi niskassa on kovin talouskriisi sitten suuren lamakauden. Toivottomuus leviää. Huonot uutiset koukuttavat ja pakottavat seuraamaan medioita jatkuvasti, ja niistä tulee joka tunti uutta masentavaa tietoa.

Negatiivisuusharha vaikuttaa ajatteluun erityisestä kriisiaikana, mutta siitä on pirullisen vaikeaa päästä eroon. Baumeisterin mukaan se on kehittynyt ihmisen pitkän evoluution myötä. Uhkan tai vaaran jättäminen huomiotta saattoi maksaa esi-isän tai -äidin hengen – siksi aivot on viritetty ylireagoimaan niihin.

Faktojen maailma -tietokirjan tekijä Hans Rosling puhui myös mielellään negatiivisuusharhasta. Roslingin sanoma on se, ettei negatiivisia asioita ja kriisejä tietenkään pidä vähätellä. Silti niiden antama kuva maailmasta on usein hyvin yksipuolinen – niin paljon hyvää maailmassa on tapahtunut. Monia tartuntatauteja on voitettu, köyhyys on vähentynyt ja hyvinvointi kasvanut. Koska kehitys kuitenkin etenee asteittain ja vähitellen, se ei herätä huomiota eikä ylitä uutiskynnystä.

Juuri tällä hetkellä ylireagoimme koronaviruksen uhkaan, vaikka saatavilla olevien faktojen rauhallinen punnitseminen ja viileä harkinta olisi hedelmällisempi tapa toimia. Se on vaan niin vaikeaa, koska kaikkia virukseen ja pandemiaan liittyviä asioita ei tunneta, ja tulevaisuus on siksi epävarma. Kaikki tämä kuormittaa mieltä.

Tämä ei ole faktaa, mutta edelliset pandemiat viittaavat vahvasti siihen, että koronavirus todennäköisesti hiipuu vain lievää kausi-influenssaa aiheuttavaksi patogeeniksi. Virusta vastaan on myös menossa kova taistelu: tehokkaita rokotteita ja päteviä lääkkeitä kehitetään suurin resurssein eri puolilla maailmaa. Espanjantauti, sars, mers ja sikainfluenssa eivät tappaneet ihmiskuntaa, ei edes musta surma. Eikä tapa myöskään covid-19.

Sosiaalipsykologi Baumeister suosittelee kaikille negatiivisuusharhan tiedostamista, jotta se ei hämärtäisi arvostelukykyä. ”Low-bad” -dieetti voi sekin välillä olla hyväksi – keskittyminen ihan muuhun kuin koronauutisten seuraamiseen. Elämässä on sentään paljon parempaakin tekemistä kuin tautimaailmassa rypeminen, ellei sairaus ole sattunut omalle tai lähipiirin kohdalle.