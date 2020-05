Korona tappaa ortodoksipappeja Venäjällä – osa vastustaa rajoituksia ja vannoo Jumalan suojelevan virukselta

Venäjän ortodoksikirkko on menettänyt jo yli 40 pappia ja munkkia koronaviruksen vuoksi – esimerkiksi Sergijev Posadin keskusluostarissa on kuollut kuusi munkkia.

Koronavirus on aiheuttanut todellisen tragedian Venäjän ortodoksikirkon piirissä. Eri puolilta maata tulee nyt liki päivittäin uutisia luostariveljien sekä pappien menehtymisestä covid-19-tautiin.

Tarkkaa kuolleiden lukumäärää ei ole kuitenkaan kerrottu julkisesti, joten mittakaavaa joutuu arvioimaan yksittäisten uutisten ja surunvalittelujen perusteella.

Ortodoksista PopBloger-blogia ylläpitävä pappi Vladimir Panarin kritisoi toukokuun alussa Venäjän ortodoksikirkon tapaa suhtautua koronaepidemiaan. Hänen mukaansa tällä hetkellä kaksi suurinta ongelmaa ovat seuraavat:

– Ei ole listaa kuolleista papiston edustajista, jotta heitä voisi muistella. Yhä edelleen on myös ortodoksisia covid-toisinajattelijoita, jotka vakuuttavat, että virusta ei ole olemassakaan.

Diakoni Andrei Moltshanovin hautajaiset järjestettiin voitonpäivänä 9. toukokuuta. Siunauksen tehneillä papeilla oli yllään hengityssuojat.

Viime päivinä on tullut huolestuttavia uutisia esimerkiksi Venäjän ortodoksikirkon keskusluostarista. Troitse-Sergijevin luostarin veljestö on noin kahdensadan hengen suuruinen, ja sosiaalisessa mediassa liikkuneiden tietojen mukaan ”liki kaikilla heistä” on tartunta. Ainakin kuusi luostarin asukasta on jo menehtynyt viruksen vuoksi.

Izvestija-lehden mukaan tuorein covid-19-tautiin kuollut Troitse-Sergijevin luostarin jäsen on igumeni Ferapont (Apollonov), 60. Häntä ennen menehtyivät jo luostarin ylilääkäri, igumeni Tihon (Barsukov), arkkimandriitat Ilian (Plemenjuk) ja Lavrenti (Postnikov), munkkidiakoni Kallist (Kosulin) sekä pappismunkki Modest (Pantshenko).

Credo.pressin mukaan luostarissa on kuollut epidemian aikana lisäksi vielä ainakin muutama muu henkilö, mutta heidän suoranaiseksi kuolinsyykseen koronavirusta ei ole listattu.

Välillisesti koronavirus liittyy kuitenkin vielä ainakin yhden luostariveljen kuolemaan. Noviisi Dmitri Pelipenko oli saanut huhtikuussa koronavirusdiagnoosin, jonka jälkeen hän sytytti itsensä palamaan ja menehtyi myöhemmin vammoihinsa.

Pelipenkon kerrotaan kuitenkin kärsineen mielenterveysongelmista. Koronavirus ei ollut siten hänen kuolemansa suoranainen syy, vaikka diagnoosi todennäköisesti vaikuttikin hänen henkiseen tasapainoonsa.

Troitse-Sergijevin luostari sijaitsee Moskovan lähellä Sergijev Posadissa eli neuvostoaikaan Zagorskina tunnetussa kaupungissa.

Vastikään Currenttime.tv-julkaisi uskontososiologi Nikolai Mitrohinin haastattelun, jossa hän arvioi koronaviruksen leviämistä Venäjän ortodoksikirkon sisällä näin:

– Emme tiedä sairastuneiden määrää, mutta laajuuden voimme kuvitella. Tällä hetkellä on kuollut jo yli neljäkymmentä pappia ja munkkia Venäjän ortodoksikirkon piiristä.

Venäjän lisäksi koronavirustartuntoja on myös muissa Moskovan patriarkaatin alaisissa kirkoissa ja luostareissa. Esimerkiksi Kiovan luolaluostarissa kerrotaan liki kaikkien luostarin asukkaiden saaneen tartunnan ja ainakin kolme munkkia on jo kuollut koronatautiin. Valko-Venäjältä on tullut myös hajanaisia tietoja tartunnoista ja muutamien pappien kuolemasta.

Yhtenä syynä tartuntojen leviämiseen papiston keskuudessa pidetään sitä, että kirkko reagoi hitaasti karanteenikehotuksiin. Venäjällä vietettiin pääsiäistä huhtikuun 19. päivänä, ja vielä tuolloin suuri osa kirkoista sekä luostareista toimi normaalisti koronavirusepidemiasta huolimatta.

RBK-lehden selvityksen mukaan Venäjän eri hallintoalueista yli puolet piti vielä pääsäisenä kirkot normaalisti auki seurakuntalaisille. Papit olivat ilman hengityssuojia, jumalanpalveluksissa seisoi ihmisiä vieri vieressä ja ikoneita käytiin suutelemassa tavalliseen tapaan.

Patriarkka Kirill johti pääsiäisjumalanpalvelusta 19. huhtikuuta Moskovassa Kristus Vapahtajan katedraalissa.

Moskovassa ja Moskovan alueella kirkoissa käynti on tällä hetkellä kielletty seurakuntalaisilta. Ihmisiä on kehotettu rukoilemaan kotona ja jumalanpalveluksia on välitetty myös internetissä.

Kirkkoja ei ole kuitenkaan suljettu systemaattisesti koko Venäjän alueella, vaan päätösvaltaa on jätetty piispoille kunkin alueen koronatilanteen mukaan. Ortodoksikirkon johtaja, Moskovan ja koko Venäjän patriarkka Kirill on kuitenkin kehottanut ihmisiä välttämään kirkoissa käyntiä koronaviruksen vuoksi.

Luostareiden sisällä jumalanpalveluksia on jatkettu, mutta käyttöön on otettu myös monia turvallisuussääntöjä: ikoneja desinfioidaan, pappien käsiä ei suudella ja papeilla on nähty myös hengityssuojia. Patriarkka Kirill on myös varoittanut pappeja, että koronasäätöjen rikkominen ja ihmisten tartuttaminen voi johtaa kirkon sisäisiin rankaisutoimenpiteisiin, RBK kertoo.

Ortodoksikirkon sisällä on kuitenkin paljon eriäviä mielipiteitä, joten turvallisuussääntöjen noudattaminen on hyvin kirjavaa. Osa uskoo lujasti, että Jumala ja ihmeitä tekevät ikonit suojelevat myös koronavirukselta.

Yksi koronavirus-toisinajattelija on Jekaterinburgin lähellä sijaitsevan Sredneuralskin naisluostarin skeemaigumeni Sergi (Nikolai Romanov). Hän aiheutti skandaalin videoimalla puheen, jossa hän julisti koronaviruksen ”pseudoepidemiaksi” ja langetti kirouksen niille, jotka ryhtyvät noudattamaan eristyssääntöjä koronaviruksen vuoksi.

Igumeni Sergin mielestä kirkko ei ole ennenkään taipunut minkään maallisen vaivan ja ongelman edessä, joten kirkon toimintaa ei saa ajaa alas myöskään koronaviruksen vuoksi. Videovetoomuksen jälkeen häntä itseään kiellettiin pitämästä jumalanpalveluksia ja saarnoja, mutta hän on senkin jälkeen vedonnut seuraajiinsa jo ainakin kerran videon avulla.

Monet koronaviruksen vuoksi kuolleista kirkonmiehistä ovat menehtyneet suhteellisen nuorina.

Moskovan Jelohovskin katedraalin rovasti Aleksandr Ageikin menehtyi 48-vuotiaana, munkkidiakoni Dmitri (Nikolajev) 49-vuotiaana, diakoni Andrei Moltshanov 55-vuotiaana, munkkidiakoni Nikifor (Ovtshinnikov) 55-vuotiaana, Zhelenogorskin ja Lgovskin piispa Veniamin (Koroljov) 56-vuotiaana, pappi Gennadi Butko 57-vuotiaana, pappismunkki Pjotr (Grinin) 58-vuotiaana, rovasti Aleksandr Voskoboinikov 59-vuotiaana, ylidiakoni Jevgeni Trofimov 61-vuotiaana ja rovasti Jevgeni Kortsukov 65-vuotiaana.

Osa Venäjän luostareista sijaitsee vaikeakulkuisilla paikoilla, joten kaikki sairastuneet eivät pääse edes sairaalahoitoon. Babr24.com-sivuston mukaan Ivanovon alueella omaan keljaansa Herran eläväksitekevän ristin luostarissa menehtyi vaikeista hengitysvaikeuksista kärsinyt pappismunkki Pjotr Gribov. Häntä ei voitu viedä sairaalaan, koska luostariin on mahdotonta kulkea keväällä ja syksyllä huonokuntoisten teiden takia.

Rovasti Ageikin antoi ennen sairastumistaan lausuntoja, joissa hän vastusti kirkkojen sulkemista, vaikka myönsi niissä olevan tartuntavaaran. Hänen mielestään kirkkojen toiminnan rajoittaminen ja sulkeminen olisi yhtä kuin signaali siitä, että kirkko ei itse luota Jumalaan ja hänen kykyynsä suojella ihmisiä koronavirukselta.

– Jos me pelkäämme sairautta enemmän kuin Jumalaa, niin silloin meitä ei voi auttaa mikään, Ageikin perusteli.

Yllä olevalla videolla on katkelma Ageikinin haastattelusta, jonka hän antoi Pravda.ru-sivustolle hieman ennen sairastumistaan. MK-lehden mukaan Ageikinille kehittyi keuhkokuume, joka oli ensin käytännössä oireeton, mutta koronataudin toteamisen jälkeen hän eli vain kuusi päivää.

Parhaillaan covid-19-taudin kourissa on myös rovasti Dmitri Smirnov, joka on yksi Venäjän ortodoksikirkon julkkispapeista. Hänet tunnetaan vanhoillisista lausunnoistaan esimerkiksi naisten aseman ja avioliiton suhteen. Hän on myös puolustanut Venäjän ydinaseiden siunaamista. Smirnovin sairastumisesta kerrotaan yllä olevalla videolla.

Ren-television mukaan Smirnov joutui hengityskoneeseen koronaviruksen aiheuttaman keuhkokuumeen vuoksi, mutta Tassin mukaan hänen tilansa on jo kääntynyt parempaan päin eikä hengityskonetta enää tarvita. Smirnovia hoidetaan Moskovassa Kommunarkan sairaalassa.

Venäjän duumassa joukko kansanedustajia on jo vaatinut, että kirkoissa käynti pitäisi jälleen sallia, kertoo RBK-lehti. Taustalla on sekä huoli ihmisten henkisen tuen tarpeesta että kirkon talouden tarpeista.

Kun seurakuntalaisia ei käy jumalanpalveluksissa, kirkkojen ja luostarien toimeentulo kärsii, sillä esimerkiksi kolehtitulot ja tulot tuohusten myynnistä jäävät saamatta. Patriarkka Kirill antoikin jo määräyksen, jonka mukaan patriarkaatille tilitettävien maksujen määrää vähennetään 25 prosentilla, jotta seurakuntien talous ei ajautuisi kaaokseen.

Kirillin mukaan Jumala sallii koronavirusepidemian siksi, että ihmiset oppisivat ajattelemaan omaa rajallisuuttaan ja ymmärtäisivät, että kaikkea ei voi hallita älyllä ja tieteellä.

– Kun me kumarrumme Jumalan kasvojen eteen, meidän on pyydettävä häneltä apua sekä järkemme että henkemme nostattamiseen, että henki rikastuttaisi ymmärryksemme. Silloin ei ole myöskään mitään ristiriitaa tieteen ja uskonnon välillä, Kirill korosti Ria Novostin mukaan.