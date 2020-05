Tutkimus: Koronaan liitetystä oireyhtymästä vakavasti sairastuneiden lasten verestä löytyi yhtäläisyyksiä

Lapsilla on todettu harvinaista oireyhtymää, joka on yhdistetty koronavirukseen.

Löytö vaatii lisätutkimuksia, mutta jos se pitää paikkansa, se voisi mahdollista riskialttiiden lasten tunnistamisen.

Lääkärit ovat tunnistaneet joukon veren ainesosia, jotka saattavat auttaa paljastamaan, mitkä lapset ovat alttiita harvinaiselle mutta hengenvaaralliselle oireyhtymälle, joka on yhdistetty uuteen koronavirukseen, The Guardian uutisoi.

Imperial Collegen tutkija analysoivat joidenkin sairaimpien lasten verta ja huomasivat, että heillä oli runsaasti viittä eri aineosaa, jotka on mitattavissa rutiinikokeissa. Kaksi niistä, ferritiini ja c-reaktiivinen proteiini, ovat yleisiä ”markkereita” tulehduksesta. Muut on yhdistetty sydänvaurioihin ja veritulppiin.

– Me tiedämme, että näitä markkereita on hyvin sairailla potilailla ja vähemmän potilailla, joilla on normaali Kawasakin tauti, professori Michael Levin kertoo brittilehdelle.

– Uskomme, että ne voivat auttaa meitä päättämään, millä lapsilla on riski saada sydämen vajaatoimintaa. Tiivistetysti se, mitä teemme, on verimarkkerien avulla tunnistaa lapset, jotka meidän on siirrettävä aluesairaaloista erikoissairaanhoidon piiriin ja edelleen tarvittaessa tehohoitoyksiköihin.

Ainakin Britanniassa, Yhdysvalloissa, Ranskassa ja Italiassa on uutisoitu tapauksista, joissa lapsilla ja nuorilla on todettu Kawasakin tautia ja toksista shokkioireyhtymää muistuttavia oireita. Lapset ovat joutuneet sairaalahoitoon ja osa tehohoitoon. Suurella osalla on todettu koronavirustartunta tai heillä on ollut aiemmasta tartunnasta kertovia vasta-aineita.

New Yorkissa, Britanniassa ja Ranskassa on kerrottu, että lapsia on kuollut oireyhtymään.

New Yorkissa ainakin kolme lasta on kuollut. Heistä yhden on kerrottu olleen 5-vuotias, muiden ikää ei ole kerrottu.

Britanniassa oireyhtymään ovat kuolleet kahdeksan kuukautta vanha vauva ja 14-vuotias teinipoika. Ranskassa kuoli 9-vuotias poika.

Vaikka oireyhtymän epäillään liittyvän koronavirukseen, varmuutta tästä ei ole. WHO on pyytänyt jäsenmailta tietoja tapauksista, joissa epäillään olevan kyse oireyhtymästä.