Ruotsissa odotetaan erittäin tärkeitä laumasuojalukuja tällä viikolla – näyttävät, onko Ruotsin koronastrategia toiminut vai ei

Tietojen avulla voidaan arvioida nykyistä tarkemmin, milloin Tukholman alueella mahdollisesti saavutetaan laumaimmuniteetti koronavirukselle.

Ruotsissa odotetaan nyt kuumeisesti tietoa tukholmalaisilta otetuista koronanäytteistä. Ruotsin kansanterveysviranomainen Folkhälsomyndigheten on analysoinut tukholmalaisten vasta-ainetestejä, ja alkuviikosta on odotettavissa, että viranomaiset päivittävät tuoreimmat tiedot mallinnuksiin. Sen myötä voidaan arvioida nykyistä paremmin, onko Ruotsin koronavirusstrategia ollut toimiva vai ei.

Ruotsalaislehti Aftonbladet kirjoittaa, että sitten kun tiedot saadaan päivitettyä mallinnuksiin, pystytään antamaan vastauksia siihen, milloin Tukholmassa saavutetaan laumaimmuniteetti koronavirukselle.

– Sitten voimme tehdä varmemman arvion, totesi kansanterveysviranomaisen osastopäällikkö Karin Tegmark Wisell.

Tiistaina Ruotsin kansanterveysviranomainen kertoi, että ensimmäiset kansalliset tulokset, jotka on saatu analysoitua, osoittavat, että 0,9 prosentilla väestöstä oli covid-19-tartunta 21.–24. huhtikuuta välisenä aikana. Tutkimuksessa analysoitiin 2573 ihmisen näytteitä.

Saman ajanjakson aikana Tukholmassa kerättiin 679 ihmisen näytteet. Ne osoittivat, että Tukholmassa 2,3 prosentilla väestöstä oli tuolloin tartunta.

Huhtikuun lopulla Ruotsin kansanterveysvirasto arvioi, että lähituleivaisuudessa joka neljäs tukholmalainen olisi sairastanut koronan. Arvostettu ruotsalainen epidemiologi Johan Giesecke arvioi tuolloin, että yli puolet tukholmalaisista olisi saanut koronatartunnan kesäkuun alkuun mennessä.

Tukholman läänin arvioitu 50–60 prosentin tartuntaluku olisi jo niin sanotun laumaimmuniteetin vaatima lukema. Laumasuoja tautiin syntyy, kun riittävän suuri määrä ihmisiä on vastustuskykyisiä taudille, ja näin ihmiset ovat paremmassa suojassa sairastumiselta.

Viime viikolla julkaistun espanjalaistutkimuksen mukaan vain harva ihminen on sairastanut koronan, mikä toi lunta tupaan laumaimmuniteettiin luottavalle Ruotsille. Epidemiologi Tove Fall Uppsalan yliopistosta kommentoikin Expressen-lehdelle uutista tuoreeltaan ja totesi, että uutiset ovat Ruotsille huonoja.

– Tämä ei ole hyvä uutinen Ruotsille. Espanja on yksi koronan pahiten koettelemista maista maailmassa. Se fakta, että heillä on arvioidusti hyvin vähän koronan sairastaneita henkilöitä, on meidän kannaltamme huono uutinen, Fall sanoi.

Kymmeniä tuhansia espanjalaisia käsittäneen tutkimuksen mukaan vain noin viidellä prosentilla oli vasta-aineita virusta vastaan. Tulokset ovat kuitenkin alustavia.

Ruotsissa on tähän mennessä kirjattu 3679 koronaviruskuolemaa Worldometers-sivuston mukaan. Tartuntoja on vahvistettu kaikkiaan hieman yli 30 000.