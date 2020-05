Kanaria, Thaimaa, Viro, Kreikka... koska pääsee taas etelään? Tämä tiedetään eri maiden suunnitelmista sallia matkailu

Suomalaisten suosimat lomakohteet purkavat vähitellen koronarajoituksiaan.

Koronaviruksen leviämisen laannuttua ainakin väliaikaisesti ja maiden purkaessa vähitellen liikkumisrajoituksiaan moni suomalainen haaveilee jo ulkomaanlomasta rannalla tai Etelä-Euroopan kaupunkikohteissa. Joidenkin mielessä on herännyt toivo reissuun pääsystä jo alkavana kesänä. Kuinka todennäköistä on, että lämpöön voisi matkustaa jo kesälomalla?

Ehkä tärkein toiveikkuutta herättävä viesti on tullut Italiasta, joka on kärsinyt koronakriisistä eniten koko Euroopassa. Lauantaina italialaismedia uutisoi maan aikovan avata rajansa ulkomaiden kansalaisille niinkin pian kuin 3. kesäkuuta. EU- ja Schengen-alueen asukkaat myös välttyisivät 14 päivän koronakaranteenilta, joka mahdollistaisi viikon tai parin lomareissun tekemisen.

Uutistoimisto Reutersin mukaan Italian kauppojen, ravintoloiden ja parturiliikkeiden oli tarkoitus avata ovensa uudelleen maanantaina oltuaan suljettuina yli kahden kuukauden ajan.

Maskiin pukeutunut nainen otti aurinkoa tavallisesti täydellä Naxosin rannalla Sisiliassa Italiassa.

Myös Islanti on kertonut avaavansa rajansa matkailijoille viimeistään 15. kesäkuuta. Maan viranomaisten mukaan Islantiin saapuvien on kuitenkin jäätävä kahden viikon koronakaranteeniin tai todistettava esimerkiksi koronatestiin menemällä, ettei heillä ole tartuntaa.

Espanjassa käytössä ovat olleet Euroopan tiukimmat eristystoimet, jotka asetettiin 14. maaliskuuta. Maan terveysministeriö kertoi sunnuntaina koronaan vuorokaudessa kuolleiden määrän pudonneen ensimmäistä kertaa kahteen kuukauden alle sataan, jonka ansiosta osassa maata valmistaudutaan jo rajoitusten purkamiseen.

Suomalaisten turistien suosimiin Kanariansaariin kuuluvilla La Graciosan, El Hierron, ja La Gomeran saarilla sekä Baleaareihin kuuluvalla Formenteralla paikallisten sallitaan maanantaista lähtien käydä ulkona kävelyllä mihin aikaan päivästä tahansa. Sen sijaan Madridin ja Barcelonan kaupungeissa tiukat rajoitukset jatkuvat edelleen.

Kanariansaariin kuuluvalla Teneriffalla rannoilla oli hiljaista 10. toukokuuta.

Kreikassa sadat uimarannat aukesivat paikallisille kävijöille uudelleen lauantaina. Kevään ensimmäisen helleaallon vauhdittamana ihmisten nähtiin jonottavan rannoille jo aamuvarhaisella. Rannoilla ovat käytössä tiukat eristäytymissäännöt, jotka rajoittavat esimerkiksi rannalla olijoiden määrää ja aurinkovarjojen etäisyyttä toisistaan.

Sunnuntaina myös Kreikan kirkot avautuivat kävijöille. Ulkomaisten turistien maahan päästämisestä maa ei ole vielä tehnyt päätöksiä.

Kreikan rannat täyttyivät auringonpalvojista auettuaan lauantaina.

Egyptissä hallitus on asettanut tiukkoja ulkonaliikkumiskieltoja ja määrännyt esimerkiksi ravintolat, rannat ja puistot kiinni toukokuun loppuun ajoittuvan Id al-Fitr -juhlan ajaksi. Ramadan-kuukauden päättymisen kunniaksi järjestettävän juhlan ajaksi määrättyjen rajoitusten on määrä estää isojen ihmisjoukkojen kokoontumiset. Ravintoloiden ja muiden toimintojen on määrä aueta vähitellen kesäkuun puolivälistä alkaen.

Sunnuntaina uutistoimisto Reuters kertoi laskettelijoiden palanneen myös Slovenian suurimpaan hiihtokeskukseen kahden kuukauden mittaisen kiinniolon jälkeen. Perjantaina maa kertoi avanneensa rajansa myös ulkomaisille turisteille. Pieni vuoristoinen maa on höllentänyt koronarajoituksia vähitellen jo 20. huhtikuuta alkaen, ja julkisissa sisätiloissa liikkuvia velvoitetaan käyttämään kasvomaskeja tartuntojen välttämiseksi.

Kaukokohteista suomalaisittain tärkein on Thaimaa, jossa asiakkaiden kerrotaan palanneen monin paikoin auenneisiin ostoskeskuksiin. Uutistoimisto AFP:n mukaan Bangkokissa satojen maskein suojautuneiden shoppaajien nähtiin jo kiertävän kaupungin lukuisten ostoskeskusten luksusliikkeissä.

Roomassa ihmiset palailivat vähitellen kaduille sunnuntaina.

Ulkomaisten turistien palaaminen maahan tuskin silti tapahtuu aivan lähiaikoina. Lauantaina Thaimaa jatkoi kansainvälisten lentojen kieltoa 30. kesäkuuta saakka.

Lähimatkailua suosivien suomalaisten toiveissa on ollut pääsy Tallinnaan, muualle Viroon tai muihin Baltian maihin jo kesällä. Baltian maat Viro, Latvia ja Liettua ovat perustaneet ensimmäisinä Euroopan maina yhteisen matkailukuplan, jonka sisällä matkustaminen on jo mahdollista.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) sanoi perjantaina, ettei Suomen liittyminen Baltian kuplaan ole poissuljettua.

– Seuraamme tilannetta jonkin aikaa, että miten tauti kehittyy. Ja jos näyttää hyvältä, niin totta kai meillä voi olla mahdollisuuksia että lähinaapurien kanssa mietittäisiin rajoitusten helpotusta sisärajojen osalta, Ohisalo totesi.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) ei ollut yhtä toiveikas suomalaisten pääsystä ulkomaanmatkailemaan lähiaikoina. Haavisto sanoi kotimaanmatkailun olevan todennäköisempi vaihtoehto tälle kesälle.

Haaviston mukaan ratkaisuja asiassa voidaan tehdä vasta kesäkuussa.

– Jos pitäisi nyt arvata tai suositella jotakin, kyllä kotimaanmatkailu ja mökkiloma olisi se kaikkein paras veikkaus tämän kesän osalta. Mutta riippuu hyvin paljon tautitilanteen kehityksestä, Haavisto kommentoi perjantaina.

Myös elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) kannusti IS:n haastattelussa suomalaisia kotimaan matkailuun.

– On tilanteessa se hyvä puoli, että olen aina ajatellut, että suomalaisten olisi hyvä välillä matkailla Suomessa. Täällä on aivan taivaallisen hienoja paikkoja, Lintilä totesi.