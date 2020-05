Sotaveteraaniliiton koskettava video sai valtavan suosion – ”Huh, huh, kyllä meni tunteisiin”

Sotaveteraaniliitto halusi kaatuneiden muistopäivän merkiksi nostaa esille yksittäisten kaatuneiden tarinoita.

Suomessa on tänään sunnuntaina vietetty jälleen kaatuneiden muistopäivää. Suomen sodissa kaatuneita tai kadonneita on Sotaveteraaniliiton mukaan kaikkiaan 93 547, mutta tänä vuonna heidän joukostaan on haluttu nostaa esiin yksilöllisiä tarinoita.

Liitto julkaisi aamulla Facebookissa videon, joka kertoo 15 kaatuneen tarinat.

– He eivät ole vain tilastoja tai nimiä kivitauluissa. Heistä jokaisella oli nimi, joka ansaitsee tulla muistetuksi; tarina, joka ansaitsee tulla kuulluksi, Sotaveteraaniliitto perustelee videon saatesanoissa.

Alkuiltaan mennessä videota oli katsottu jo liki 50 000 kertaa. Se oli ehtinyt kerätä 2 600 reaktiota sekä yli 250 kommenttia.

Kommenttien perusteella kaatuneiden tarinat ovat koskettaneet monia suuresti.

– Huh, huh, kyllä meni tunteisiin! Kiitos ja kunnia heille ja koko sodan läpikäyneelle sukupolvelle. Ilman heitä ei olisi meitä, kuului esimerkiksi yksi videon alle kertyneistä viesteistä.

Moni innostui kertomaan kommenteissa myös omien läheistensä tarinoita.

– Osaisimmepa kertoa, kuinka jakamanne tarinat koskettavat ja kouraisevat sydämestä. Suurkiitos kommenteistanne – ne muistuttavat, miksi on niin tärkeää, että #himmetäeimuistotsaa, Sotaveteraaniliitto kiitteli kommenteissa käyttäen sosiaalisessa mediassa leviävää aihetunnistetta.