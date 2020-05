Tässä ovat sunnuntain käänteet koronatilanteessa Suomessa ja maailmalla

Finnair lopettaa maakuntalentoja, valtionepidemiologin mukaan Ruotsi voi oppia Suomelta koronakriisissä, korona voi mullistaa amerikkalaisen yhteiskunnan.

THL:n mukaan Suomessa on todettu vuorokauden aikana 61 uutta koronatartuntaa. Yhteensä tartuntoja on vahvistettu nyt 6 347.

Uusia koronavirukseen liittyviä kuolemia on todettu yksi. Niitä on nyt yhteensä 298.

Sairaalahoidossa on nyt 118 potilasta, mikä on kaksi vähemmän kuin eilen. Tehohoidossa olevien määrä on tippunut yhdellä 29:ään.

Tehohoidossa olleista potilaista yli 60 prosentilla on ollut jokin pitkäaikaissairaus Tartuntatautirekisterin lääkärin ilmoitusten perusteella. Tieto perustuu 118 tehohoidetun potilaan tietoihin.

Finnair ei lennä viidelle suomalaiskentälle koko kesänä

Finnair ei aloita lentoja Joensuuhun, Jyväskylään, Kajaaniin, Kemiin ja Kokkolaan vielä kesän 2020 aikana.

Kyseisten lentojen talvikauden tilannetta arvioidaan elokuussa, sanoo Finnairin myynnistä vastaava johtaja Mikko Turtiainen yhtiön tiedotteessa.

Turtiaisen mukaan reittien täyttöasteet ovat jo ennestään alhaisia, ja koronatilanteen johdosta kysyntä on normaaliakin pienempää.

Yhtiön lennot käynnistyvät heinäkuussa jälleen Turkuun ja Vaasaan. Elokuussa alkavat lennot Ivaloon ja Kittilään ja syyskuussa lennot Kuusamoon ja Tampereelle.

Valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk) kommentoi Ylen ensin kertomaan uutista heti tuoreeltaan Twitterissä.

– Kotimaan yhteyksiä on syytä palauttaa mahdollisimman pian, kun #korona ’sta toivutaan. Kaikkinainen spekulaatio maan sisäisten reittien kokonaan lakkaamisesta kannattaa lopettaa ennen edes sen alkamista, ministeri twiittasi.

Lintilä toivoo kotimaanmatkailulle piristystä

Elinkeinoministeri Mika Lintilä kannustaa IS:n haastattelussa suomalaisia kotimaan matkailuun ja toivoo siitä piristystä matkailuyrittäjien kassaan.

– Harmittaa valtavasti, mutta Lapin osalta ensi talvi alkaa jo olla pilalla. Britit eivät ole tulossa talvikaudelle 2020. Kun miettii Lappiin normaalisti tulevien charter-lentojen määrää ja britit niistä puuttuvat, on se iso määrä.

Lintilän mukaan Britannian tilanne on tullut selväksi sen ministereiden julkisuuteen antamista lausunnoista. Erityisen pahana hän pitää Rovaniemen tilannetta, jonne britit ovat tulleet sankoin joukoin katsomaan joulupukkia.

Lapin-matkailun tuloissa keskiössä ovat aasialaiset turistit. Kaukomatkojen alkaminen on vielä pitkässä narussa. Eurooppa ei vielä ole avannut edes sisärajojaan.

Ruotsin valtion­epidemiologi Tegnell Ylelle: Voimme ottaa oppia Suomesta yhdessä asiassa

Ruotsin valtionepidemiologi ja tiedotustilaisuuksien kestokasvoksi noussut Anders Tegnell myöntää Ylen haastattelussa, että Suomi on onnistunut Ruotsia paremmin vanhusten suojelemisessa koronalta.

– Me Ruotsissa voimme ottaa tässä asiassa oppia Suomesta, jotta olisimme yhtä hyviä siinä, Tegnell toteaa.

Ruotsissa koronaan liittyviä vanhainkotikuolemia on ollut paljon enemmän kuin muissa Pohjoismaissa. Esimerkiksi sosiaaliministeri Lena Hallengren on myöntänyt, että Ruotsissa on epäonnistuttu vanhusten suojelemisessa.

Tegnell kertoo, että hoitajien koulutukseen ja hygieniataitoihin on kiinnitetty nyt erityistä huomiota, jotta tilanne vanhainkodeissa paranisi.

Mullistaako koronakriisi amerikkalaisen yhteiskunnan?

Koronaviruskriisi on syössyt kymmenet miljoonat amerikkalaiset kurjuuteen. Se avaa mahdollisuuden vallanvaihdolle ja suurille mullistuksille. Lue IS:n Yhdysvaltain-kirjeenvaihtajan laaja juttu aiheesta täältä.