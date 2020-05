Pääministeri Jacinda Ardernin puoliso otti vastuun tilanteesta: "En hoitanut asiaa ja varannut paikkaa mistään."

Uudessa-Seelannissa koronavirusrajoitukset koskevat kaikkia, eikä edes sääntöjen määrääjä voi tehdä poikkeuksia. Pääministeri Jacinda Ardern, hänen puolisonsa Clarke Gayford sekä joukko ystäviä käännytettiin lauantaina pois kahvilasta, koska koronaviruksen leviämisen estämiseksi asetettu enimmäisasiakasmäärä oli jo saavutettu.

– Minun on pakko kantaa vastuu tästä, en hoitanut asiaa ja varannut paikkaa mistään, Gayford totesi Twitterissä kahvilan asiakkaalle, joka tviittasi tapauksesta.

Uusi-Seelanti on hellittänyt koronavirusrajoituksia, ja kahvilat saivat avata ovensa torstaina. Samalla niiden on kuitenkin huolehdittava riittävistä etäisyyksistä pöytien välillä ja asiakkaiden on pysyttävä aloillaan.

Stuff-sivuston haastattelema kahvilan asiakas sanoi, että yhden kahvilan työntekijöistä oli ilmoitettava pääministerin seurueelle, ettei vapaita pöytiä ole. Muutama asiakas lähti kuitenkin juuri, kun Ardern ja Gayford ystävineen olivat poistuneet paikalta, joten kahvilan väki juoksi porukan perään kutsuakseen heidät takaisin.

– Oli heiltä todella kivasti tehty juosta meidät kiinni kadulla, kun tilaa vapautui. A+-luokan palvelua, Gayford kehui tviitissään.