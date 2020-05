New York Times: Ruotsin kuolleisuusluvut huolestuttavia – nämä rajoituksia tehneet maat jäivät silti taakse

Ruotsissa on kuollut naapurimaihin verrattuna enemmän ihmisiä mutta silti vähemmän kuin monissa tiukkoja rajoituksia tehneissä maissa.

Koronaepidemia on ollut Ruotsissa selvästi tappavampi kuin sen naapurimaissa, mutta maa on silti päässyt vähemmällä kuin monet tiukkoja koronarajoituksia asettaneet Euroopan maat, kertoo asiaa selvittänyt amerikkalaislehti New York Times.

Suomi ja useimmat muut Euroopan maat ryhtyivät rajoittamaan ihmisten matkustamista ja sosiaalista kanssakäymistä voimakkaasti koronakriisin puhjettua keväällä. Monessa maassa esimerkiksi ravintolat ja koulut on suljettu ja isot joukkokokoontumiset kielletty.

Ruotsi taas päätti olla asettamatta yhtä tiukkoja rajoituksia ja luottaa kansalaisten omaan harkintaan viruksen leviämisen estävien etäisyyksien pitämisessä. Tämä näyttää myös toimineen: Googlen keräämän liikkumisdatan mukaan ruotsalaiset ovat rajoittaneet liikkumistaan ravintoloissa, kaupoissa ja muissa julkisissa tiloissa lähes yhtä paljon kuin suomalaiset, tanskalaiset ja norjalaiset.

Tästä huolimatta Ruotsissa koronaviruksen aiheuttama kuolleisuus on ollut huomattavasti suurempaa kuin naapurimaissa. Lauantaihin mennessä Ruotsissa virukseen oli kuollut jo yli 3600 ihmistä, kun Suomessa vastaava luku oli 297 eli yli kymmenen kertaa vähemmän.

New York Times vertailee artikkelissaan myös eri maiden kokonaiskuolleisuutta koronakriisin aikana ja aiempina vuosina. Lehden mukaan maaliskuun puolivälin ja toukokuun alun aikana Ruotsissa oli kuollut noin 3300 ihmistä enemmän kuin normaalisti vastaavana aikana, joka tarkoittaa 27 prosentin lisäystä. Tukholman alueella, jossa koronavirus on päässyt leviämään laajasti erityisesti maahanmuuttajayhteisössä, kuolleita oli kaksi kertaa tavallista enemmän.

Suomessa ja Norjassa kokonaiskuolleisuus ei koronakriisin aikana ole noussut käytännössä ollenkaan. Tanskassa kuolleiden määrä lisääntyi normaaliin verrattuna vain viidellä prosentilla.

– Vertailu ei ole kovin imarteleva Ruotsille, jolla on hyvin toimiva julkinen terveydenhuoltojärjestelmä. Ei ole syytä, miksi Ruotsin pitäisi pärjätä huonommin kuin Norja, Tanska tai Suomi, sanoo Kalifornian yliopiston väestötutkija Andrew Noymer New York Timesille.

Ruotsi ei kuitenkaan sijoitu kokonaiskuolleisuudessa kärkimaiden joukkoon Euroopassa, vaan monessa tiukkoja koronarajoituksia tehneissä maissa kuolleisuus oli paljon Ruotsia korkeampi.

Huonoiten näyttää pärjänneen Britannia, jossa kuolleisuus lisääntyi 67 prosentilla ja 53 300 kuolleella normaaliin verrattuna. Ruotsia heikommin pärjäsivät myös Espanja (+60%), Belgia (+50%), Hollanti (+50%) Italia (+49%) ja Ranska (+47%).

New York Times löytää jutussaan syitä sille, miksi sallivampi lähestymistapa on toiminut kohtalaisen hyvin Ruotsissa ja miksi se ei välttämättä olisi toiminut kaikissa muissa maissa. Ruotsissa – kuten myös Suomessa ja muissa Pohjoismaissa – on paljon yhden hengen talouksia, ja ihmiset elävät muutenkin väljemmin. Esimerkiksi Italiassa taas perheet asuvat usein samassa taloudessa useiden sukupolvien kanssa, jolloin virus pääsee tarttumaan helpommin vanhoihin ihmisiin.

Syitä ruotsalaisten suhteellisen alhaiseen kuolleisuuteen löydetään myös kansanterveydestä. Ruotsissa ylipainon ja diabeteksen kaltaiset terveysongelmat ovat harvinaisempia kuin Länsi-Euroopan maissa keskimäärin. Myös maan julkinen terveydenhuolto toimii hyvin, mikä tasaa terveyseroa eri tulokuokkien välillä.