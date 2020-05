Tältä näytti, kun Kreikka avasi uimarannat – jonoja jo aamuvarhaisella: ”Tämä on parasta meille iäkkäämmille”

Rannalla olemista säädellään koronan vuoksi tiukasti aurinkovarjojen etäisyyksistä lähtien.

Kreikassa paikalliset ihmiset ovat palanneet meren ääreen nauttimaan auringosta maan avattua yli 500 koronakriisin vuoksi suljettuina ollutta uimarantaa, kertoo uutistoimisto Reuters. Kyseessä on tärkeä askel maassa, jonka asukkaista suuri osa saa toimeentulonsa matkailualalta.

Ulkomaisia turisteja rannoilla ei vielä juurikaan näkynyt, sillä matkustaminen on koronan vuoksi lähes pysähdyksissä. Monille paikallisista ihmisistä kyseessä oli ensimmäinen paluu julkisille paikoille maan ryhdyttyä purkamaan koronarajoituksia aiemmin tässä kuussa. Rantojen täyttymistä vauhditti vuoden ensimmäinen helleaalto.

Rantojen avaamisen ehtona auringonpalvojat velvoitetaan noudattamaan sääntöjä, joilla varmistetaan riittävät etäisyydet koronan leviämisen estämiseksi. Jopa aurinkovarojen etäisyys toisistaan on säädelty viranomaisten ohjein neljään metriin. Yhden neliökilometrin rantakaistaleella saa toistaiseksi oleskella vain korkeintaan 40 ihmistä.

Rantavahti kiersi muistuttamassa ihmisiä etäisyyksistä.

Ateenan eteläpuolella sijaitsevalla Alimosin rannalla paikkoja jonotettiin jo aamuvarhaisella.

– Tämä on parasta meille iäkkäämmille, tulla ja rentoutua sisälle lukitsemisen jälkeen, sanoi seitsemänkymppinen Yannis Tentomas asettuessaan aurinkovarjonsa alle.

Hän kuvaili tiukkoja etäisyyssääntöjä ”kuin päähän osoittavaksi aseeksi” mutta kertoi noudattavansa niitä.

Rannan hoitaja Nikos Venieris kertoi vierailijoiden noudattaneen sääntöjä ja toivoi saman jatkuvan myös kesällä.

– Matkaamme tuntemattomalla tiellä emmekä tiedä mihin se johtaa, hän totesi.

Aurinkovarjojen on oltava vähintään 4 metrin päässä toisistaan.

Viereisellä rannalla lennokki surisi auringonottajien päiden yläpuolella ja kovaäänisistä kaikuivat määräykset pitää riittävä turvaväli muihin ihmisiin.

Naapurimaistaan poiketen 11 miljoonan asukkaan Kreikassa on ollut varsin vähän koronavirustapauksia, sillä sairastuneita on ollut alle kolmetuhatta. Tautiin on menehtynyt 160 ihmistä, joka on murto-osa esimerkiksi Italiaan verrattuna.