New York Times hehkutti naisjohtajia koronan vastaisessa taistelussa – Marin ja Suomikin mainittiin

Pääministeri Sanna Marin (sd) ja monet muut naisjohtajat ovat suoriutuneet The New York Timesin mukaan koronataistelusta hyvin.

Lehden haastatteleman sosiologin mukaan miesten omaksuma ja heiltä vaadittu johtamistapa ei toimi koronaviruksessa yhtä hyvin kuin naisten.

Yhdysvaltalaislehti New York Times on jälleen nostanut esille sen, kuinka hyvin naisjohtoiset valtiot ovat pärjänneet taistelussa koronavirusta vastaan. Jutussa viitataan myös Suomeen ja mainitaan pääministeri Sanna Marinin (sd) naispuoluejohtajista koostuva hallitus.

Ilta-Sanomat kertoi jo aiemmin Marinin ja muiden naisjohtajien niittävän mainetta ulkomailla. CNN kertoi kommenttikirjoituksessaan, että koronan kanssa hyvin menestyneitä maita yhdistää se, että ne ovat naisten johtamia.

Tasan kuukausi sitten julkaistu kirjoitus nosti pärjänneiksi maiksi Taiwanin, Uuden-Seelannin, Suomen ja Saksan.

Näistä varsinkin Uusi-Seelanti on saanut vielä myöhemminkin erityisen suuria kehuja siitä, että koronavirus näyttäisi olevan maassa kokonaan nujerrettu.

Suomea CNN kehui siitä, että koronavirukseen kuolleiden määrä on alhaisempi kuin muualla Euroopassa. Samaan aikaan Marin on saavuttanut mielipidekyselyssä hallituksensa toimilleen 85 prosentin kannatuksen.

New York Timesin on puolestaan huomioinut, että naisjohtajat kuuntelevat miesjohtajia enemmän muitakin lähteitä kuin omiaan ja antavat niille huomiota. Marin on monesti todennut, että hallitus perustaa koronastrategiansa asiantuntijoiden näkemyksiin.

Vaikka lehti huomauttaa, ettei sukupuolta tule liiaksi painottaa, voi naisjohtoisilta valtioilta oppia jotakin.

Esimerkiksi Suomen kuolleisuuden lehti kertoo olevan alle kymmenesosan naapurimaa Ruotsin kuolleisuudesta.

Lehden mukaan naisten päätyminen valtioiden johtoon on todiste siitä, että heidät valtaan nostanut yhteiskunta on moniääninen ja erilaisia näkemyksiä kunnioittava.

Tämä puolestaan hyödyttää kriisitilanteessa: kun päättäjäksi on noussut ihmisiä monista eri taustoista, on heillä myös laajemmin eroavat näkemykset siitä, kuinka kriisi tulisi hoitaa.

Lehden haastattelema Lontoon King’s Collegen sosiologi Alice Evans myös sanoo, että naisten johtamistapa voi poiketa miesten vastaavasta. Kyse ei hänen mukaansa olisi niinkään synnynnäisestä erosta johtamistavasta, vaan siitä, että miehiltä odotetaan erilaista johtamista. Esimerkiksi Yhdysvalloissa miehiltä odotetaan usein pelotonta, voimakasta ja jopa aggressiivista johtamistapaa, joka ei Evansin mukaan ole pandemiatilanteessa toimivin.

Sen sijaan esimerkiksi Uuden-Seelannin pääministeri Jacinda Ardernin lähestymistapa virusta kohtaan oli varovaisempi.

Koska viruksesta tiedettiin vähän, Ardenin hallitus sulki riskejä välttääkseen yhteiskunnan hyvin ajoissa, minkä ansiosta maan koronatilanne on nyt hyvä.

Miespoliitikolle johtamistavan äkkinäinen vaihtaminen on Evansin mukaan suurempi riski kuin naisille.

Naisten koronavirustorjunnassa käyttämät strategiat kuten riskiaversio eli riskien välttäminen, huolehtiminen ja huomaavainen johtamistapa voivatkin Evansin mukaan nousta arvoon myös koronaviruksen jälkeen muun muassa taistelussa ilmastonmuutosta vastaan.