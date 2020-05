Jordanian kuningas varoittaa ”massiivisesta konfliktista” Israelin ja Jordanian välillä jo kesällä

Israel saattaa liittää itseensä alueita Länsirannasta Yhdysvaltojen tuella jo kesällä.

Jordanian kuningas Abdullah II varoittaa saksalaisen Spiegel-lehden haastattelussa, että Israelin mahdollinen päätös liittää alueita Länsirannasta Israeliin voi johtaa massiiviseen konfliktiin Israelin ja Jordanian välillä jo kesän aikana.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hallinnon laatimassa rauhansuunnitelmassa laajoja alueita nykyisestä Länsirannasta liitettäisiin Israeliin. Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu on esittänyt, että se voisi tapahtua jo heinäkuussa.

Israel on miehittänyt Länsirantaa vuodesta 1967. Sitä ennen Jordania oli pitänyt Länsirantaa hallussaan miehitettyään sen vuoden 1948 sodassa. Israel on miehityksensä aikana perustanut alueelle siirtokuntia, joita pidetään kansainvälisen oikeuden mukaan laittomina. Alueen on ollut tarkoitus muodostaa leijonanosa tulevasta palestiinalaisvaltiosta.

– Mitä tapahtuisi, jos palestiinalaishallinto romahtaisi? Alueelle tulisi lisää kaaosta ja ääriajattelua. Jos Israel todella liittää Länsirannan itseensä heinäkuussa, se johtaisi massiiviseen konfliktiin Jordanian kuningaskunnan kanssa, Abdullah sanoi Spiegelille.

Lähi-idän vakaimpiin valtioihin kuuluva Jordania ja Israel tekivät rauhansopimuksen vuonna 1994. Abdullahin mukaan sen purkaminen on mahdollista.

– En halua esittää uhkauksia ja luoda vastakkainasettelun ilmapiiriä, mutta harkitsemme kaikkia vaihtoehtoja.

EU suunnittelee diplomatiavyörytystä

EU:n ulkosuhteista vastaava Josep Borrell sanoi EU:n käyttävän kaikkia diplomaattisia keinoja Israelin hallituksen pään kääntämiseksi. EU:n sisällä on erimielisyyttä siitä, millä keinoin Israelia on mahdollista painostaa.

– Kaikki ovat samaa mieltä siitä, että meidän täytyy lisätä ponnistelujamme ja yhteydenpitoa kaikkiin olennaisiin toimijoihin Lähi-idässä, Borrell kertoi.

– Teemme niin tulevina päivinä käyttäen kaikkia diplomaattisia keinoja, jotta saamme estettyä yksipuoliset toimet.

Borrellin mukaan EU aikoo keskustella niin Yhdysvaltojen, arabimaiden, Israelin kuin palestiinalaistenkin kanssa.