Italia avaa ulkorajansa 3. kesäkuuta

Italiaan matkustavat eivät joudu karanteeniin.

Italia aikoo avata rajansa ulkomaiden kansalaisille 3. kesäkuuta, kertoo muun muassa La Repubblica. EU- ja Schengen-maiden kansalaiset pääsevät maahan ilman pakollista 14 vuorokauden karanteenia.

Samaan aikaan Italian hallitus sallii myös kansalaistensa matkustamisen maan alueiden välillä sekä ulkomaille.

Italian koronarajoitukset ovat olleet maailman tiukimpien joukossa. Koronaviruksen leviäminen Euroopassa lähti liikkeelle juuri Italiasta, ja Pohjois-Italian terveydenhoitojärjestelmä oli muutamassa viikossa romahtamispisteessä.

Italia asetti ensimmäisenä Euroopan maana valtakunnallisia rajoituksia jo maaliskuun alkupuolella. Maa alkoi höllentää niitä vasta toukokuun alussa.

Italia kaipaa turismieuroja

Ensi maanantaista lähtien kaupat saavat jälleen olla auki, ja italialaiset saavat myös mennä kyläilemään toistensa luona, kunhan eivät poistu omalta alueeltaan.

Italiassa on kuollut koronavirukseen liittyen yli 31 000 ihmistä, mikä on eniten maailmassa Yhdysvaltojen ja Britannian jälkeen. Miljoonaa asukasta kohden kuolemia on 523, kun Suomessa vastaava luku on 53. Tartuntoja Italiassa on vahvistettu yli 223 000.

Uusien tartuntojen ja kuolemien määrä on kuitenkin laskenut selvästi viime viikkoina. Kun epidemian pahimpina päivinä maaliskuussa tartuntoja todettiin useina päivinä 5 000–6 000 ja kuolemien päiväluvut olivat 700–900 tienoilla, on toukokuussa tartuntoja todettu useina päivinä alle tuhat ja kuolemia noin pari sataa.

Italiassa toivotaan, että rajojen avaaminen toisi maahan vähitellen kipeästi kaivattuja turismieuroja. Vaikka Italia avaa rajansa eurooppalaisille, ei muilla vielä ole pääsyä maahan. EU:n ulkorajat ovat kiinni ainakin kesäkuun puoliväliin saakka.