Infektiotautien professori on kärsinyt oudoista oireista yli seitsemän viikkoa.

Professori muistuttaa, että kaikki kotona sairastavat eivät toivu koronaviruksen aiheuttamasta taudista nopeasti.

Maaliskuun puolivälissä tartuntatautien professori Paul Garner huomasi, että hänellä oli pieni yskä. Keskustellessaan uudesta koronaviruksesta Britannian pandemiaan reagoinnista vastaavan erityisedustajan David Nabarron kanssa, Nabarro kehotti miestä menemään heti kotiin ja eristäytymään.

Tämän jälkeen toinen toistaan oudommat oireet seurasivat toisiaan. Garner oli sairastunut koronaviruksen aiheuttamaan covid-19-tautiin.

Garner kertoo kokemuksistaan The Guardian -lehden haastattelussa.

– Oireet olivat h*lvetin omituisia, Garner kertoo.

Lievä yskä muuttui ”hakatuksi tunteeksi”. Garnerin mukaan hänestä tuntui siltä, kun joku pahoinpitelisi häntä tai löisi krikettimailalla päähän. Hänen hajuaistinsa katosi, hänestä tuntui raskaalta ja väsyneeltä, rintaa puristi ja syke oli korkealla. Hänellä oli myös vatsa sekaisin, tinnitusta, pistelyä, hengästyneisyyttä, huimausta ja jäykkyyttä käsissä.

Yhdessä vaiheessa professori luuli kuolevansa. Ja joka kerta, kun Garner luuli toipuvansa, sairaus iski uudella voimalla.

Lopulta oireet jatkuivat yli seitsemän viikkoa, Garner kertoo blogikirjoituksessaan British Medical Journalissa.

– Oireet vaihtelivat, se oli kuin joulukalenteri, sillä joka päivä koin yllätyksen, joka päivä oli jotain uutta.

Garner kirjoitti blogitekstin muistuttaakseen, että vaikka monet toipuvat taudista parissa viikossa, toisten kohdalla toipuminen on hidasta.

– Oireet tulevat ja menevät, ovat outoja ja pelottavia. Uupumus on ankaraa, todellista ja osa sairautta. Ja me kaikki tarvitsemme tukea ja rakkautta yhteisöltämme.

Lontoon King’s Collegen professori Tim Spector arvioi, että pieni, mutta merkittävä osa koronaviruksen aiheuttamaan tautiin sairastuneista kärsii sairauden ”pitkästä versiosta”. Spector on ollut mukana kehittämässä koronaviruksen jäljityssovellusta. Hän arvioi, että noin 3–4 miljoonasta käyttäjästä noin 200 000 on kertonut oireista koko sen kuuden viikon ajan, kun sovellus on ollut käytettävissä.

– Nämä ihmiset saattavat mennä takaisin töihin, mutta eivät suoriudu hyvin, Spector sanoo The Guardianille.

– Viruksessa on kokonaan toinen puoli, joka ei ole saanut huomiota, koska ajatuksena on, että ”jos et ole kuollut, olet kunnossa”.

Hän ihmettelee, ettei Britanniassa ole tehty epidemiologisia tutkimuksia.

– Olen tutkinut sataa tautia. Covid on yksi oudoimmista, jonka olen lääketieteellisellä urallani nähnyt.