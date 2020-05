Yhdysvalloissa on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin yli 87 000 ihmistä.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump viittasi perjantaisessa tiedotustilaisuudessa siihen, että on menettänyt tuttujaan koronavirukselle. Trump on puhunut aiheesta aiemminkin. Torstaina hän kertoi Washington Examinerin haastattelussa, että viisi hänen tuttuaan oli kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin.

– Vanhuksille ja iäkkäille, se on erittäin paha tauti. Olen menettänyt sille viisi ihmistä tietääkseni. Pari todella hyvää ystävää.

– En ole ikinä menettänyt ketään kausi-influenssalle.

Trump ei kertonut tarkemmin, keihin tuttaviin viittasi.

Yllä olevalla videolla Trump kertoo USA:n koronarokoteoperaatiosta.

Huhtikuussa kerrottiin kuitenkin Trumpin ystävänäkin tunnetun newyorkilaisen kiinteistömoguli Stanley Cheran kuolemasta. Chera kuoli koronaviruksen aiheuttamiin komplikaatioihin, Trumpin lähipiiristä kerrottiin NBC Newsille.

Trump oli aiemmin puhunut ”ystävästä,” joka oli koomassa. NBC Newsin toinen lähde vahvisti, että presidentti oli puhunut 77-vuotiaasta Cherasta.

– Minulla on ystäviä, jotka ovat käsittämättömän sairaita. Me luulimme, että he menisivät sairaalaan kevyeksi ajaksi. Ja yhdessä tapauksessa hän on tajuton, hän on koomassa. Ja sanotaan: ”miten tämä tapahtui,” Trump sanoi maaliskuun lopussa.

Trump twiittasi huhtikuussa osanottonsa Cheran vaimolle ja tämän perheelle.

– Stanley oli hyväntahtoinen, kiltti ja upea ystävä. Häntä tullaan todella kaipaamaan!

Yhdysvalloissa on todettu 1 470 688 koronavirustartuntaa. Viruksen aiheuttamia kuolemia on tilastoitu 87 773, Worldometers laskee.