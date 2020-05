Oireyhtymä on harvinainen, mutta siihen sairastuneet päätyvät usein sairaalaan.

Ranskassa 9-vuotias poika on kuollut harvinaisena pidettyyn oireyhtymään, jonka epäillään liittyvän koronavirukseen, France24 uutisoi.

Lasta hoitaneen lääkärin mukaan poika kuoli ”neurologiseen vammaan, joka oli seuraus sydämen pysähtymisestä”. Poika oli hoidettavana La Timonen sairaalassa Marseillessa.

Pojalla oli todettu koronavirustartunta. Hän oli sairaalassa hoidettavana viikon, lääkäri Fabrice Michel kertoi AFP:lle.

Viime viikkojen aikana on kerrottu useista tapauksista, joissa lapsilla on todettu toksisen shokkioireyhtymän tai Kawasakin taudin kaltaisia oireita. Tapauksia on ollut ainakin New Yorkissa, Italiassa ja Britanniassa. Valtaosalla potilaista on vahvistettu koronavirustartunta.

Viime keskiviikkona brittiläinen ITV News uutisoi 14-vuotiaan pojan kuolleen oireyhtymään. Hänellä ei ollut perussairauksia.

Teini oli kuusi päivää teho-osastolla Lontoon Evelina-lastensairaalassa. Hänellä todettiin koronavirustartunta kuoleman jälkeen. Pojan pääoireet olivat yli 40 asteen kuume, ripuli, vatsakivut ja päänsärky. Poika oli ylipainoinen.

Sairaalassa on ollut hoidettavana yhteensä yli 20 lasta, joilla on ollut koronavirukseen yhdistetty oireyhtymä. Lukuun ottamatta 14-vuotiasta poikaa kaikki lapset toipuivat sairaudesta.

Maailman terveysjärjestö WHO:n pääjohtajan Tedros Adhanom Ghebreyesus kehotti perjantaina pidetyssä tiedotustilaisuudessa kaikkia lääkealan ammattilaisia tekemään töitä terveysviranomaisten ja WHO:n kanssa, jotta lapsilla havaittu oireyhtymää ymmärrettäisiin paremmin.

WHO:n mukaan oireyhtymä vaikuttaa harvinaiselta, mutta yhä enemmän sairaudesta raportoidaan. Varmuutta ei ole siitä, johtuuko se koronaviruksen aiheuttamasta covid-19-taudista.