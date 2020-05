Pääministerin kerrotaan nyt olevan sitä mieltä, että hallituksen pitäisi enemmän puuttua liikalihavuuden vähentämiseen.

Britannian pääministeri Boris Johnson on ryhtymässä taistoon liikalihavuutta vastaan, The Times uutisoi. Ylipaino lisää riskiä joutua sairaalaan koronaviruksen aiheuttaman covid-19-taudin takia. Briteistä noin joka kolmannes on kliinisesti ylipainoinen.

Johnson itse joutui sairaalaan koronavirustartunnan takia. Spectator-lehden politiikan toimittaja James Forsyth kertoo kolumnissaan, että Johnson on vakuuttunut siitä, että joutui tehohoitoon ylipainonsa takia.

– Kaikki on hyvin teillä laiheliineilla, Johnsonin väitetään todenneen, kun keskustelun aiheena oli koronavirus.

Johnson haluaa puuttua entistä enemmän lihavuuden vähentämiseen, Forsyth sanoo lähteidensä kertoneen. Hän haluaa hallituksen tekevän enemmän, jotta liikalihavat britit laihtuisivat.

– Olen muuttanut mieltäni tässä asiassa. Meidän pitää olla paljon interventionistisempia.

Britanniassa on tutkittu ylipainon muodostamaa riskiä koronaviruspotilaille. BBC:n mukaan lähes 17 000 sairaalaan joutuneesta covid-19-potilaasta niillä, joilla painoindeksi oli yli 30, oli 33 prosenttia suurempi riski kuolla kuin normaalipainoisilla.

Toisessa tutkimuksessa havaittiin, että Britanniassa tehohoitoon päätyneistä 34,5 prosenttia oli ylipainoisia, 31,5 prosenttia liikalihavia (painoindeksi yli 30) ja 7 prosenttia sairaalloisen lihavia (painoindeksi yli 40).

Ylipainoon yhdistetyt sairaudet, kuten diabetes ja sydänsairaudet, lisäsivät kuoleman riskiä entisestään.

Painoindeksi lasketaan jakamalla paino pituuden neliöllä. Sitä voidaan käyttää vain aikuisilla ja lapsille on oma lasten painoindeksi.

Normaalina pidetään painoindeksin aluetta välillä 18,5-25. Jos painoindeksi on välillä 25-30, kyse on ylipainosta. Jos painoindeksi on 30-35, kyse on jo merkittävästä lihavuudesta, Terveyskirjaston sivuilla kerrotaan.

Pääministerin ylipaino herätti huolta, kun hänen kerrottiin joutuneen sairaalaan koronaviruksen takia, muun muassa The Guardian uutisoi tuolloin. Johnson on ollut avoin kamppailustaan painonhallinnan kanssa.

Joulukuussa 2018 175 senttiä pitkä Johnson paljasti painavansa 104 kiloa. Hänen on kerrottu laihtuneen sairastumisensa myötä useita kiloja.