Lääkärit ilman rajoja -järjestön mukaan 16 äitiysosastolla hoidettua naista joutui hyökkäyksen kohteeksi, ja vain viisi heistä selvisi hengissä. Kuolleiden ja haavoittuneiden joukossa oli myös vastasyntyneitä.

Afganistanin pääkaupungissa Kabulissa tiistaina tehty terrorihyökkäys on järkyttänyt ympäri maailmaa. Hyökkäyksestä kerrottiin perjantaina julkisuuteen uusia tietoja.

Ainakin 24 ihmistä sai surmansa, kun asemiehet hyökkäsivät kansainvälisen Lääkärit ilman rajoja -järjestön tukeman julkisen sairaalan äitiysosastolle.

Viranomaisten mukaan surmansa saaneiden joukossa oli ainakin kaksi vastasyntynyttä. Lääkärit ilman rajoja (tunnetaan myös ranskankielisellä lyhenteellä MSF) kertoi kuitenkin perjantaina julkaisemassaan tiedotteessa, että sairaalahyökkäyksen nimenomaisena tarkoituksena oli tappaa mahdollisimman monta äitiä.

Äitinsä terrori-iskussa edellisenä päivänä menettäneet vauvat nukkuivat rinnakkain kabulilaisen sairaalan sängyssä keskiviikkona.

– Menin takaisin sairaalaan hyökkäyksen jälkeisenä päivänä, ja se mitä näin, osoitti systemaattista äitien ampumista, kertoo MSF:n Afganistanin ohjelmajohtaja Frederic Bonnot järjestön tiedotteessa.

– Hyökkääjät olivat kulkeneet äitiysosastolla huoneesta toiseen, ampuen naisia sänkyihinsä. Se oli järjestelmällistä. Seinät olivat ammusten värittämiä, lattiat veressä, ajoneuvoja poltettu ja ikkunoista ammuttu läpi, Bonnot kuvailee.

Kymmenen äitiä pelastautui turvahuoneisiin

Surmansa saaneiden lisäksi hyökkäyksessä haavoittui ainakin 20 ihmistä, joista suurin osa oli potilaita. Kuuden vuoden ajan sairaalaa tukeneen MSF:n mukaan hoidossa oli hyökkäyksen tapahtuessa 26 äitiä.

Äideistä hyökkäyksen kohteeksi joutui 16, ja heistä vain viisi selvisi hengissä haavoittuneena. Kolmen surmansa saaneen äidin kerrottiin olleen odottamassa vauvojensa syntymää synnytyshuoneissa.

– Kymmenen äitiä onnistui pelastautumaan turvahuoneisiin yhdessä monien työntekijöiden kanssa, MSF kertoo.

Turvallisuusjoukkojen jäsenet kiidättivät vauvoja turvaan neljä tuntia kestäneen hyökkäyksen aikana.

Bonnotin mukaan turvahuoneisiin kuului ulkopuolelta ampumisen ja räjähdysten ääniä. Hyökkäys kesti neljä tuntia.

Kuolleiden joukossa kerrottiin olleen myös kaksi nuorta poikaa sekä MSF:n afganistanilainen kätilö.

– Kaksi vastasyntynyttä vauvaa haavoittui, toinen heistä siirrettiin hätäleikkaukseen, koska häntä oli ammuttu jalkaan. Myös kolme paikallista Lääkärit ilman rajoja -järjestön työntekijää haavoittui.

Yhdysvallat syyttää iskusta Isisiä

MSF:n mukaan hyökkääjät rynnistivät sisään sairaalan pääsisäänkäynnistä vähän kymmenen jälkeen aamulla. Heidän tarkka lukumääränsä ei ole vielä tiedossa.

Hyökkäyksen päämäärästä kertoo myös se, että pääsisäänkäynnin läheisyydessä olisi ollut myös muita rakennuksia ja osastoja. Henkilökunnan mukaan asemiehet suuntasivat kuitenkin suoraan äitiysosastolle.

Verenvuodatuksen jäljet näkyivät sairaalahuoneen lattialla pian hyökkäyksen jälkeen otetussa kuvassa.

– Tämä on järkyttävää. Tiedämme, että tämä alue on kärsinyt hyökkäyksistä aiemmin, mutta kukaan ei uskonut, että he hyökkäisivät äitiysosastolle. He tulivat tappamaan äidit, Bonnot kertoo.

Kabulin sairaalaisku sekä samana päivänä Nangarharin maakunnassa poliisikomentajan hautajaisiin tehty pommi-isku on tuomittu laajalti maailmalla.

Mikään taho ei ole tiettävästi ilmoittanut julkisesti olevansa iskujen takana, mutta Yhdysvaltojen mukaan sairaalaiskusta vastasi terroristijärjestö Isis.