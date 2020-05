Islanti aukeaa viimeistään kesäkuussa matkailijoille – maahan saapuvat voivat joutua koronatestiin

Islannin mukaan matkustajia koskevia rajoituksia aletaan purkaa.

Islanti on avautumassa matkailijoille viimeistään 15. kesäkuuta. Maahan saapuvilla on tällöin kolme vaihtoehtoa: joko he voivat mennä kahdeksi viikoksi karanteeniin, he voivat mennä koronatestiin saavuttuaan maahan tai he voivat muuten todistaa, ettei heillä ole koronavirustartuntaa, Islannin terveysviranomaisten sivuilla kerrotaan.

Islannissa on todettu yhteensä 1 802 koronavirustartuntaa. Viruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut 10. Tartunnan saaneista 1 780 on jo toipunut, Worldometers laskee.

Perjantaista alkaen Färsaarien ja Grönlannin asukkaat voivat matkustaa Islantiin ilman karanteenia.

Kaikkien matkustajien on myös ladattava sovellus, jota hyödynnetään tartuntojen jäljittämisessä, englanninkielinen The Reykjavik Grapevine -sivusto kertoo.

Islanti on muutenkin keventämässä koronavirusepidemian takia käyttöön otettuja rajoituksia, Islannin yleisradioyhtiö uutisoi. Johtava epidemiologi Porolfur Gudnason aikoo ehdottaa terveysministerille, että 25. toukokuuta alkaen sallittaisiin myös 200 ihmisen kokoontumiset. Tällä hetkellä sallittuja ovat enintään sadan ihmisen kokoontumiset.

Gudnasonin ehdotuksen mukaan myös anniskeluluvan saaneet yritykset, joissa ei myydä ruokaa, voisivat avata ovensa samoin ehdoin kuin ravintolat eli, että ne sulkevat ovensa kello 23.

Julkiset uimalat aukeavat 18. toukokuuta ja kuntosalit 25. toukokuuta. Alkuun kyseisten yritysten on toimittava 50 prosentin kapasiteetilla.

Gudnasonin ehdotusten ehtona on, ettei tautitapausten määrä nouse.