Toistaiseksi ei ole kyetty näyttämään, että koronavirus nimenomaan aiheuttaisi vakavan tulehdustaudin lapsilla.

Italian Bergamossakin on havaittu lapsilla sairaalahoitoa vaativaa oireyhtymää, joka on yhdistetty koronavirukseen. Tutkijat kertovat havainnoistaan The Lancetissa.

Tutkijat selvittivät Papa Giovanni XXIII -sairaalaan tulleita lapsia, joilla oli havaittu Kawasakin tauti tai Kawasakin taudin kaltaisia oireita 1.1.2015-20.4.2020.

Vain 19 lapsella oli diagnosoitu Kawasakin tauti viiden vuoden aikana ennen tämän vuoden helmikuun puoliväliä. 17.3.2020-14.4.2020 Kawasakin taudin kaltainen oireyhtymä diagnosoitiin kymmenellä lapsella. Tämä on 30-kertainen kasvu taudin esiintyvyydessä alueella.

Nyt keväällä diagnosoiduilta kymmeneltä lapselta kahdeksalla oli koronavirustartunta. Tutkijoiden mukana kahdella muulla saattoi olla virheellinen negatiivinen tulos. Toinen negatiivisen testituloksen saaneista oli testattu sen jälkeen, kun hänelle oli annettu suuri annos immunoglobuliinia, mikä saattoi vaikuttaa testitulokseen.

Sen lisäksi, että tautitapaukset olivat lisääntyneet merkittävästi koronavirusepidemian alettua, koronavirustartunnan saaneet lapset vaikuttivat olevan myös sairaampia ja heillä oli pahempia oireita. Kuudella kymmenestä oli sydänongelmia. Ennen epidemiaa vastaavia oireita oli vain kahdella 19 potilaasta.

Lisäksi puolilla uusista potilaista oli merkkejä Kawasaki-taudin shokkisyndroomasta, jota ei havaittu yhdelläkään potilaalla ennen epidemiaa.

Epidemian sairastuneet olivat myös vanhempia kuin aiemmin. Nyt sairastuneet olivat keskimäärin 7,5-vuotiaita, kun taas aiemmin sairastuneiden keski-ikä oli vain kolme vuotta, CNN kertoo.

Mystisestä oireyhtymästä on aiemmin raportoitu Britanniassa ja New Yorkissa. Suomessa ei ole tiedossa koronavirukseen yhdistettyjä tulehdustautitapauksia, Helsingin yliopistollisesta sairaalasta kerrottiin maanantaina.

Tulehdustautia pidetään harvinaisena. Valtaosa lapsista sairastaa koronaviruksen aiheuttaman covid-19-taudin lievänä tai jopa täysin oireettomana.