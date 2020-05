Liittovaltion tuomari kyseenalaisti syytteistä luopumisen ja asetti tutkijan selvittämään oikeusministeriön toimintaa ja sitä syyllistyikö Flynn väärään valaan.

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trumpin hallinnon ensimmäinen turvallisuusneuvonantaja, kenraali Michael Flynn on noussut taas poliittisen kiistelyn keskipisteeksi.

Maan oikeusministeriö ilmoitti ensin viime viikolla suosittavansa Flynnin valehtelusyytteistä luopumista, mutta keskiviikkona liittovaltion tuomari kaatoi kylmää vettä ministeriön niskaan nimeämällä ulkopuolisen asiantuntijan arvioimaan tapausta.

Kumpaakin käännettä on pidetty oikeudellisesti hyvin erikoisena. Sekä Trumpin kannattajat että vastustajat ovat eri vaiheissa syyttäneet tapauksen politisoituneen ja uhkaavan maan oikeusjärjestelmän riippumattomuutta.

Flynn oli yksi keskeisimmistä henkilöistä Trumpin vaalikampanjan Venäjä-tutkinnassa. Hänen tapauksensa liittyy olennaisesti myös niin sanottuun ”Obamagateen”, toistaiseksi perusteettomaan salaliittoteoriaan, jota presidentti on lietsonut viesteissään viime päivinä.

Michael Flynn tunnusti valehdelleensa alkuvuonna 2016 sekä liittovaltion poliisille että varapresidentti Mike Pencelle kontakteistaan Venäjän suurlähettilääseen. Ensimmäisestä tuli rikossyytteet, jälkimmäisestä potkut Trumpin hallinnosta. Flynn ehti toimia keskeisessä turvallisuusneuvonantajan tehtävässä vain 24 päivää.

Flynn varapresidentti Michael Flynnin seurassa hieman ennen eroaan helmikuussa 2017.

Flynn on jo pitkään halunnut perua kahdesti oikeudessa antamansa tunnustuksen. Hän sai pyrkimyksiinsä apua, kun oikeusministeri William Barr aloitti aiemmin tutkinnan Flynn-tapauksen lähtökohdista. Se paljasti menettelyvirheitä liittovaltion poliisin FBI:n toiminnassa, ja osaksi sillä perusteella oikeusministeriö ilmoitti luopuvansa syytteiden ajamisesta.

Ensin näytti siltä, että muotoseikka ja epäily Flynnin ”lavastamisesta” johtaisi vakavan rikosepäilyn mitätöimiseen. Varapresidentti Pence kutsui Flynniä ”patriootiksi” ja Trump vihjaili jopa Flynnin kutsumisesta uudelleen hallinnon palvelukseen.

Tapausta käsittelevä liittovaltion tuomari Emmet Sullivan astui kuitenkin väliin. Hän nimitti ulkopuolisen asiantuntijan selvittämään oikeusministeriön syytteistäluopumispäätöstä ja lisäsi löylyä kysymällä, oliko Flynn syyllistynyt jopa väärään valaan tunnustustempoiluissaan.

Michael Flynn saapui oikeuteen Washingtonissa joulkuussa 2018. Tuomion langettamista hänelle lykättiin, koska hän teki yhteistyötä syyttäjien kanssa, kunnes hän sitten alkoi perua tunnustustaan.

Tuomarilla on periaatteessa mahdollisuus pitää Flynnin oikeustapaus vireillä ilman syyttäjää eli oikeusministeriötä, mutta ei loputtomiin. Tapaus onkin ajautumassa hyvin erikoislaatuiseen tilanteeseen.

– On poikkeuksellista, että tuomari nimittää jonkun vastustamaan syyttäjän esitystä luopua rikostapauksesta. Mutta on myös poikkeuksellista, että syyttäjä esittää luopumista tämänkaltaisessa rikostapauksessa, kommentoi New York Timesin haastattelema entinen liittovaltion syyttäjä, nykyisin Duken yliopistossa rikoslaista luennoiva Samuel Buell.

Venäjä-kontaktit kaiken alku

Kenraaliluutnantti Michael Flynn, 61, on kiistelty persoona, ja hänen tapauksensa kietoutuu olennaisesti skandaaliin Venäjän sekaantumisesta Yhdysvaltain presidentinvaaleihin vuonna 2016 Trumpin hyväksi.

Flynn toimi uransa huipulla Yhdysvaltain sotilastiedustelun johtajana ja oli ensimmäinen amerikkalaisupseeri, joka vieraili Venäjän pahamaineisen sotilastiedustelun GRU:n päämajassa Moskovassa 2013. Hänen kontaktinsa venäläisiin sekä kovat näkemykset terrorismin vastaisesta sodasta johtivat hänen syrjäyttämiseensä virastaan 2014. Sen jälkeen hän osallistui Moskovassa RT-tv-kanavan juhliin presidentti Vladimir Putinin gaalapöydässä. Myöhemmin Trumpin vaalikampanjan aikana hän herätti huomiota yhtymällä yleisön huuteluihin, joissa vaadittiin Hillary Clintonin heittämistä vankilaan.

Flynnistä tuli vaalivoiton jälkeen osa Trumpin siirtymätiimiä. Kun presidentti Barack Obaman hallinto langetti vaaleihin sekaantumisen takia Venäjälle raskaita pakotteita ja karkotti diplomaatteja joulukuun lopussa 2016, Flynn teki jotain käsittämätöntä: Hän puhui puhelimessa Venäjän Yhdysvaltain-lähettilään Sergei Kisljakin kanssa, pyysi Venäjää pidättäytymään ylimitoitetuista vastatoimista ja vihjaisi, että pian valtaan astuva uusi hallinto saattaisi tarkastella pakotteita uudelleen.

Michael Flynn Trumpin seurassa tämän Floridan-kartanolla joulukuussa 2016 vain viikko ennen kohtalokasta puhelua Venäjän suurlähettiläälle. Tietoa Trumpin osuudesta Flynnin puuhiin ei ole.

Kyseessä oli paitsi tulenarka keskustelu Trumpiin kohdistuvien Venäjä-epäilyjen takia myös hirvittävä virhe-arviointi. Vaikka Flynn oli tiedusteluammattilainen, hän ei tajunnut, että Yhdysvaltain tiedustelu saattaisi kuunnella Kisljakin puheluita, kuten oli tapahtunutkin. Hallinnossa huolestuttiin, että Flynn saattaisi altistaa puheillaan itsensä jopa kiristystoimille. Kyseessä saattoi olla suoranainen lainrikkomus yksityishenkilön sooloillessa Yhdysvaltain virallisen ulkopolitiikan ohi.

FBI tunaroi

Seuraavaksi tapahtui se, mistä juuri nyt kiistellään. Liittovaltion poliisi FBI syyllistyi muotovirheeseen, kun se lähetti kuulustelijat Flynnin luo ilmoittamatta etukäteen oikeusministeriölle. Äskettäin myös selvisi, että agentit olivat etukäteen kirjanneet ylös pohdintojaan, joista saattoi tulkita, että he pohtivat ansan asettamista Flynnille saadakseen tämän valehtelemaan ja syytteeseen. Kuten lopulta kävikin, kun Flynn kiisti keskustelunsa Kisljakin kanssa.

Myöhemmin Flynn jatkoi valhetta informoidessaan varapresidentti Penceä tekemisistään, mikä johti hänen erottamiseensa turvallisuusneuvonantajan paikalta.

Vastakkain on nyt kaksi näkemystä. Toisen mukaan Flynn on syyllistynyt erittäin vakavaan rikokseen valehtelullaan, ja hän on yrittänyt valehtelullaan peittää jopa rikollista toimintaansa. Toisen näkemyksen mukaan Flynn toimi maan etujen mukaan yrittäessään lievittää pakotesotaa ja hänet kieroiltiin syyllistymään valehteluun.

Jälkimmäisestä syntyy myös nyt ”Obamagate”. Sen mukaan presidentti itse laittoi Flynnin ajojahdin liikkeelle tapaamisessaan FBI:n johtajan James Comeyn kanssa Valkoisessa talossa 5. tammikuuta 2017. Tavoitteena oli salaliittoteoreetikoiden mukaan horjuttaa Trumpia Flynnin avulla. Todisteita moisesta ei kuitenkaan ole.

Flynn todisti kongressissa tammikuussa 2014 toimiessaan sotilastiedustelun johdossa.

Kun Flynnin syyllisyyttä tai syyttömyyttä jatkossa pohditaan, puntarissa on käytännössä kaksi rikosta tai epäeettistä menettelyä. Toinen on Flynnin toiminta ja valehtelu viranomaisille, toinen ovat FBI:n väärinkäytökset, joihin agentit kiistatta syyllistyivät Trumpin Venäjä-tutkinnan alkuvaiheessa.

Mitätöikö jälkimmäinen ensimmäisen, siitä lausuu seuraavan sanan liittovaltion tuomari Sullivan.

Tuomarin päätös jatkaa tapauksen selvittelyä sai keskiviikkona aikaan myrskyn Trumpia tukevassa Yhdysvaltain oikeistomediassa, joka syytti tuomarin nyt toimivan puolueellisesti.

Mitä ministeriö puuhaa?

Laajemmalti on kyse juuri samasta teemasta: vaikuttaako politiikka oikeudenkäyttöön Yhdysvalloissa?

Varsinkin nykyisen oikeusministerin kohdalla syytetään näin tapahtuneen, sillä ministeriö näyttää ottavan uudelleen tarkasteluun erityisesti Trumpin entisten liittolaisten tapauksia.

Oikeusministeri William Barr on kyseenalaistanut Trumpin Venäjä-tutkinnan perusteet.

Oikeusministeriön toimintaa ovat arvostelleet muun muassa 2 000 entistä ministeriön ja FBI:n virkailijaa avoimessa kirjelmässään viime maanantaina.

– Ministeriöstä on tehty presidentti Trumpin henkilökohtaisten ja poliittisten intressien työkalu, he kirjoittivat UPI:n mukaan.

Oikeusministeriö alensi tuomiovaatimustaan Trumpin entisen neuvonantajan Roger Stonen oikeusjutussa, mikä johti tapausta ajaneiden ministeriön syyttäjien eroon.

Flynnin tapauksessa oikeusministeri Barr sivuutti alkuperäiset syyttäjät ja asetti tilalle uuden henkilön, joka allekirjoitti syytteistäluopumispyynnön. Oikeusministeriössä ovatkin olleet vastakkain uravirkamiehet ja Barrin nimittämät poliittiset virkamiehet.

Oikeusministeriön on myös syytetty tulkinneen Flynnin tapauksen uusia tietoja yksipuolisesti, ja eräs asiantuntija väitti sanojaan jopa vääristellyn. Tätä selvittää nyt tuomari Sullivanin nimeämä ulkopuolinen tutkija.

Moni asiantuntija epäilee, että lopullista totuutta ja ratkaisua ei saada koskaan selville.

Yhtenä Trumpin keskeisenä tavoitteena on koko hänen presidenttiytensä ajan ollut nakertaa luottamusta Venäjän vaalisekaantumiseen ja siitä nousseeseen erikoissyyttäjä Robert Muellerin tutkintaan, josta Flynnin ja Stonenkin syytteet kumpusivat. Monipolviset käänteet tapauksissa palvelevat tätä tarkoitusperää.

– Hänen tavoitteensa on, että kaiken tämän jälkeen kukaan ei oikein ole varma, mitä tapahtui, ja että jollain aavistelun tasolla riittävä määrä amerikkalaisia sanoo: tämä on sotkuista, luonnehti Guardianin haastattelema presidenttien historiaan perehtynyt Princetonin yliopiston tutkija Julian Zelizer.

Flynnin valehtelusyytteiden käsittelyn jatko on avoinna. CNN:n mukaan tuomari Sullivanin keskiviikkoinen päätös sallii jatkokäsittelyn, ja muun muassa entisten Watergaten-syyttäjien kerrotaan haluavan esittää näkemyksensä. Flynnin asianajajat vastustavat, koska heidän mukaan se avaisi käsittelyn politikoinnille. Ilman syyttäjätahoa tapauksen käsittely on vaikeaa, ellei jotain uutta käy ilmi esimerkiksi oikeusministeriön omasta toiminnasta.

Flynnin tapaus saattaa myös päättyä äkisti Trumpin myöntämään armahdukseen, jota presidentti sanoi pohtivansa jo ennen uusimpia käänteitä.