Mies on tunnustanut, etteivät monet asiat hänen urastaan pidä paikkansa.

Ranskassa maan kuuluisimpiin rikosasiantuntijoihin kuulunut Stephane Bourgoin, 67, on myöntänyt sepittäneensä valheita, muun muassa The Guardian uutisoi. Sarjamurhaajiin erikoistunut Bourgoin on kirjoittanut kymmeniä kirjoja ja juontanut useita dokumentteja.

Bourgoin on väittänyt opiskelleensa alaa Yhdysvaltojen liittovaltion poliisin FBI:n päämajassa Quanticossa, Virginiassa. Tämän jälkeen hän on väittänyt haastatelleensa 77 sarjamurhaajaa. Mies on myös sanonut tavanneensa yhdeksästä murhasta tuomitun Charles Mansonin.

Yksi traagisimmista tarinoista on ollut, että Bourgoinin nuori Eileen-vaimo joutui sarjamurhaajan uhriksi vuonna 1976, Le Parisien kertoo.

Nyt Bourgoin on itse myöntänyt lehtihaastatteluissa ja sittemmin poistetulla Instagram-tilillään, etteivät mitkään näistä väitteistä ole totta. Vyyhti alkoi purkautua, kun anonyymi kollektiivi nimeltä 4e Oeil (suom. neljäs silmä) latasi YouTubeen videoita, joissa Bourgoinia syytettiin valehtelusta. Videot on sittemmin poistettu, mutta ne ovat yhä nähtävissä kollektiivin sivuilla, CNN kertoo.

Bourgoin on myöntänyt, ettei koskaan opiskellut FBI:n alaisuudessa eikä tavannut Charles Mansonia. Bourgoin ei myöskään tavannut niin montaa sarjamurhaajaa kuin väitti eikä edes surullinen tarina kuolleesta vaimosta pitänyt paikkansa.

– Se oli paskapuhetta, Bourgoin kuvaili tarinaa vaimonsa kuolemasta Le Parisien -lehdelle.

Hänen ”vaimonsa” oli tosiasiassa tarjoilija, lehti kertoo. Bourgoinin mukaan hän tapasi naisen 22-vuotiaana, vuonna 1975 ja kaksikko tapasi viisi tai kuusi kertaa. Hänen mukaansa nainen kuitenkin todellisuudessa joutui sarjamurhaajan, 41 murhaa tunnustaneen Gerald Stanon, uhriksi.

Bourgoin oli myös väittänyt faneilleen, että hänellä oli hallussaan sarjamurhaaja Gerard Schaeferin jäänteet. Hän oli väittänyt tarjoavansa niitä vuonna 2015 ilmestyneen kirjansa ensimmäisille ostajille.

– Se oli aivan typerää minun puoleltani, Bourgoin sanoo nyt.

– On totta, että julkisuudessa joskus kaunistelin ja liioittelin tärkeyttäni, koska minulla on aina ollut syvä tunne siitä, että minua ei todella rakasteta.

Le Figarolle Bourgoin sanoi, että haluaisi psykologin puheille. Hänen mukaansa ”kaikki nämä valheet ovat täysin naurettavia, koska jos objektiivisesti tarkastellaan työtäni, mielestäni se olisi jo riittänyt”.

Bourgoin sanoo haluavansa kertoa valheistaan, koska ne ovat olleet hänen taakkanaan jo vuosia.

– Tämä on painanut minua kovasti kaksi, kolme vuotta.

– Hyvin oudosti, totuuden kertominen tuo helpotuksen ja sen häpeän aion hyvittää enkä koskaan sano sellaista hölynpölyä julkisuudessa.

4e Oeil -kollektiivin edustaja sanoo, etteivät he halua nähdä Bourgoinia enää asiantuntijan roolissa.

– Me todella epäilemme hänen pahoittelunsa vilpittömyyttä, vaikka hän on niin sanonut.