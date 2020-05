Koronataistelun mallimaa Uusi-Seelanti aloitti rajoituksien höllentämisen – arvaatko, mihin ihmiset suuntasivat ensimmäiseksi?

Parturikampaamojen eteen syntyi jonoja, kun monelle hiustenleikkuu tuntui olevan prioriteettilistalla ensimmäisenä.

Uudessa-Seelannissa löysennettiin koronarajoituksia torstaina, kun maassa aukesivat muun muassa kauppakeskukset, kahvilat ja kampaamot.

Myös yli 70-vuotiaiden sallitaan jälleen liikkua kotinsa ulkopuolella seitsemän viikon pakollisen karanteenin jälkeen.

Monelle saarivaltion asukkaalle hiustenleikkuu tuntui olevan ensimmäisenä prioriteettilistalla eristyksen jälkeen. Paikallisten parturikampaamojen edessä raportoitiin syntyneen jonoja, kun ihmiset odottivat pääsyä hiustenleikkuuseen.

Viiden miljoonan asukkaan Uusi-Seelanti on selvinnyt koronaepidemiasta varsin vähin vaurioin. Tautitapauksia on todettu lähes 1 500. Tautiin on kuollut 21 ihmistä.

Rajoitukset jatkuvat saarivaltiossa vielä osittain. Kokoontuminen rajoitetaan edelleen enintään 10 henkeen. Lisäksi kansalaisia kehotetaan yhä noudattamaan tarkkaa hygieniaa ja pitämään turvavälejä.