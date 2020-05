Ruotsissa yli 3 500 ihmistä on kuollut koronaan.

Ruotsissa 69 ihmisen on raportoitu kuolleen koronaviruksen seurauksena vuorokauden aikana. Yhteensä Ruotsissa on kuollut covid-19-tautiin 3 529 ihmistä.

Koronavirustartuntoja maassa on rekisteröity runsaat 28 500. Tehohoidossa on tai on ollut yhteensä vajaat 1 800 ihmistä.

Väkilukuun suhteutettuna Ruotsissa on kuollut yhteensä 349 ihmistä miljoonaa asukasta kohti. Suomessa vastaava luku oli eilen 51.