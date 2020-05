Vasta-ainetutkimus toi lunta tupaan immuniteettiin luottavan Ruotsin koronastrategialle – ”Tämä ei ole hyvä uutinen”

Espanjalaistutkimuksen mukaan vain harva ihminen on sairastanut koronan. Tämä on huono uutinen immuniteettiin luottavalle Ruotsin strategialle.

Ruotsin koronavirustilanne voi olla luultua paljon synkempi, kun viruksen vasta-aineita löytyi odotettua harvemmalla espanjalaistutkimuksessa.

Epidemiologi Tove Fall Uppsalan yliopistosta sanoo Expressen-lehdelle suoraan, että uutiset ovat Ruotsille huonoja.

– Tämä ei ole hyvä uutinen Ruotsille. Espanja on yksi koronan pahiten koettelemista maista maailmassa. Se fakta, että heillä on arvioidusti hyvin vähän koronan sairastaneita henkilöitä on meidän kannaltamme huono uutinen, Fall sanoo.

Kymmeniä tuhansia espanjalaisia käsittäneen tutkimuksen mukaan vain noin viidellä prosentilla oli vasta-aineita virusta vastaan. Tulokset ovat kuitenkin alustavia, Reuters muistuttaa.

Espanjassa koronatartunta on varmennettu noin 270 000 ihmisellä ja siihen on kuollut jopa 27 000 ihmistä.

Fallin mukaan lukema osoittaa myös, että sairastuneista kuolleiden määrä on merkittävä.

Tarttuvien sairauksien professori Björn Olsen sanoo Expressenille, että Ruotsin on muutettava strategiaa.

Tähän asti Ruotsi on rajoittanut ihmisten liikkumista huomattavasti muita maita vähemmän. Ruotsissa on arvioitu, että yhteiskuntaa ei tarvitse sulkea sairaanhoidon kestävyyden varmistamiseksi.

Esimerkiksi ravintolatoiminnan auki pitämisellä on arvioitu olevan positiivisia talousvaikutuksia ja laajoista kotikaranteeneista seuraavat oheisongelmat on toistaiseksi arvioitu koronaa suuremmiksi.

Ruotsin strategia onkin pohjannut siihen, että suuri osa väestöstä ehtisi saada immuniteetin jo taudin ensimmäisen aallon aikana, jolloin maa selviäisi toisesta aallosta melko vähällä.

Tämä strategia uhkaa romuttua, jos tauti ei leviäkään oireettomana niin paljon, kuin aiemmin on luultu.

Olsenin mukaan Ruotsin on ryhdyttävä testaamaan laajoja ihmisjoukkoja, eli vaihtaa strategiaa, tai muuten siitä voidaan kokonaisuudessaan luopua.

Olsen pitää tutkimusta uskottavana ja sen otoskokoa edustavana.

Meidän täytyy vaihtaa strategiaa, testata lukuisia ihmisiä ja asettaa tartunnan saaneet karanteeniin. Muuten tämä ei lopu ja yhä useampi kuolee tarpeettomasti, Olsen painottaa.