Uusien tartuntojen määrä on laskenut alle epidemian alun tason.

Japanin hallitus haluaa lopettaa uuden koronaviruksen vuoksi julistetun poikkeustilan suurimmasta osasta maata, pois lukien Tokion ja Osakan kaltaiset suurkaupungit.

– Uusien tapauksien ilmaantuvuus on laskenut alle sen määrän joka se oli maaliskuun puolivälissä, kun tartunnat alkoivat levitä, sanoi viruksen vastaisista toimista vastaava ministeri Yasutoshi Nishimura.

Poikkeustila lopetettaisiin 39:ssä Japanin 47 prefektuurista. Poikkeustilasta päätettäneen sen jälkeen kun asiasta on tehty vielä toinen tutkimus ensi viikon lopussa.

Nykyisten määräysten mukaan poikkeustilan on määrä loppua vasta toukokuun lopussa.

Japanin poikkeustila perustuu suosituksiin. Vaikka ihmisiä kehotetaan pysymään kotona ja liikkeitä pitämään ovensa suljettuina, määräyksen rikkomisesta ei seuraa rangaistuksia.

Valtaosa Japanin kouluista ehdittiin sulkea jo ennen poikkeustilan julistamista Tokioon ja kuudelle muulle alueelle huhtikuun alussa. Myöhemmin poikkeustila laajeni koko maahan.

Japanissa on todettu runsaat 16 000 koronavirustartuntaa ja viruksen seurauksena on kuollut 678 ihmistä. Väkilukuun suhteutettuna Japanissa on kuollut viisi ihmistä miljoonaa asukasta kohti. Suomessa vastaava luku oli keskiviikkona 51.