Paljastuiko Venäjän koronamysteeri? Moskovassa 1 700 ylimääräistä kuolemaa

Totuus Venäjän alhaisten koronakuolleisuuslukujen taustalta saattoi paljastua.

Venäjällä on ilmoitettu vain noin 13 koronakuolemaa miljoonaa asukasta kohden, mikä on huomattavasti alhaisempi kuin maailman keskiarvo 36.

Huhtikuun uudet tilastot Moskovasta saattavat avata mysteeriä, kertoo New York Times. Todellinen koronakuolemien lukumäärä voi olla lähes kolminkertainen virallisiin lukuihin verrattuna.

Moskovan kaupungin hallinnon julkistamat tilastot paljastavat, että kaikki huhtikuun aikana Moskovassa rekisteröidyt kuolemat ylittävät viiden vuoden keskiarvon samalta ajanjaksolta yli 1 700 tapauksella.

Koronaviruksen aiheuttamia kuolemia kaupungissa oli huhtikuussa virallisesti ilmoitettu 642.

– Kuolemalukemat Moskovassa näyttävät olevan paljon suurempia kuin keskimäärin huhtikuussa viimeisen vuosikymmenen aikana. sanoo Tatiana Mihailova Venäjän kansantalouden ja valtiohallinnon akatemiasta.

– Yksi asia on selvää: koronakuolemia on mahdollisesti lähes kolme kertaa enemmän kuin mikä on virallinen luku.

Hän lisää, että tarkempia laskelmia on vielä tehtävä, ennen kuin tarkka lukumäärä selviää.

Moskovan terveysviranomaiset puolestaan sanoivat keskiviikkona, että koronaviruspotilaista jopa 60 prosentin kuolinsyyksi on kirjattu jonkin muu kuin itse virus. Koronavirus kirjataan kuolinsyyksi vain, mikäli patologi vahvistaa viruksen positiivisen virustestin saaneen potilaan kuolinsyyksi.

Viranomaisten mukaan koronaviruspotilaiden kuolemista yli 60 prosenttia aiheutuikin muista syistä, esimerkiksi muista sairauksista.

Venäjällä on korostettu sitä, että koronakuolleisuus maassa on yksi alhaisimpia maailmassa.

Koronakuolemien virallinen määrä on Venäjällä edelleen suhteellisen alhainen, reilut 2 200.