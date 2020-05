New Yorkissa jo yli 100 tapausta: Lapset sairastuneet vakavaan tautiin, jonka uskotaan liittyvän koronaan

New Yorkin terveysviranomaiset tutkivat jo 102 tapausta, joissa lapset ovat sairastuneet harvinaiseen ja vakavaan tulehdustautiin. Sen uskotaan liittyvän koronavirukseen.

Harvinaisen tulehdussairauden oireisiin on kerrottu kuuluvan muun muassa pitkittynyt korkea kuume, ihottuma, vatsakivut, sydämen lyöntien kiihtyminen ja ihon värin muuttuminen.

New Yorkin kuvernööri Andrew Cuomo kertoo New York Timesille, että 60 prosentille tulehdustaudin oireita saaneista lapsista on tehty positiivinen koronavirustesti ja 40 prosentilla on havaittu koronaviruksen vasta-aineita. Terveysviranomaisten mukaan lapset ovat mahdollisesti altistuneet virukselle viikkoja ennen kuin he ovat alkaneet oirehtia.

New Yorkin osavaltiossa tulehdussairauteen liitettyjä kuolemantapauksia on kolme. Oireyhtymän seurauksena on kuollut 5- ja 7-vuotiaat pojat sekä 18-vuotias tyttö.

Yhteensä New Yorkissa on raportoitu 102 tapausta. Cuomon mukaan noin 70 prosentissa on tarvittu tehohoitoa.

– Vanhempana voin kertoa, että tämä on vanhemman pahin painajainen, Cuomo sanoi keskiviikkona New York Timesin mukaan.

Tiedot koronaan mahdollisesti liittyvästä harvinaisesta oireyhtymästä ovat herättäneet huolta, koska tähän asti lasten on katsottu sairastavan koronaviruksen aiheuttama tauti pääosin oireettomana tai lieväoireisena.

New Yorkin kaupungin terveysviranomaisten mukaan viranomaisia varoitettiin oireyhtymästä toukokuun alussa, kun vastaavanlaisia tapauksia oli ilmennyt Britanniassa.

– Tilanne kehittyy yhä, sanoi New Yorkin terveysviranomainen ja lääkäri Oxiris Barbot aiemmin tällä viikolla.

Barbotin mukaan liittovaltion tulisi lisätä testausta, jotta vakavaan tautiin sairastuvat lapset voitaisiin tunnistaa. Hän kehotti myös vanhempia tarkkaavaisuuteen asiassa.

Vastaavia oireita on raportoitu kourallinen myös muualla Yhdysvalloissa. New York Timesin mukaan New Jerseyssä viranomaiset ovat ilmoittaneet 18 tapauksesta, joista neljälle on tehty positiivinen koronavirustesti. Connecticutissa viranomaiset ilmoittivat tiistaina tutkivansa kuutta tapausta.

Euroopassa tapauksia on todettu 50, muun muassa Britanniassa, Ranskassa ja Italiassa.