Lesotho sijaitsee Etelä-Afrikan valtion sisällä.

Viimeisessä Afrikan koronavapaassa valtiossa Lesothossa on todettu ensimmäinen koronavirustartunta. Se todettiin ihmisellä, joka oli osa 81 henkilön ryhmää, jotka olivat palanneet maahan viime viikolla Saudi-Arabiasta ja Lesothoa ympäröivästä Etelä-Afrikasta.

Lesothon viranomaisten mukaan potilas on ollut opiskelemassa Saudi-Arabiassa.

Lesotho sulki rajansa 29. maaliskuuta, koska yritti suojautua koronaviruksen leviämiseltä Etelä-Afrikasta. 6. toukokuuta Lesothon pääministeri Thomas Thabane ilmoitti höllentävänsä rajoituksia ja salli välttämättömien palveluiden sekä kauppojen avaavan ovensa.

Eniten koronavirustartuntoja Afrikassa on havaittu Etelä-Afrikassa, jossa tartuntoja on yli 11 000. Virukseen on kuollut Etelä-Afrikassa 206 ihmistä. Lähes 60 miljoonan asukkaan Etelä-Afrikassa on miljoonaa asukasta kohti kuollut kolme ihmistä koronavirukseen. Suomessa vastaava luku on 51.

Etelä-Afrikan jälkeen toiseksi eniten tartuntoja Afrikassa on Egyptissä, jossa niitä on 10 431. Koronavirukseen on Egyptissä kuollut 556 ihmistä.