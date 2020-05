New Yorkin kaduilla on ollut tavanomaista hiljaisempaa koronatilanteen takia.

Washingtonissa asukkaita kehotettiin pysymään kotona kesäkuun alkupuolelle.

Kuvernööri Andrew Cuomon mukaan New Yorkin osavaltion alueella Yhdysvalloissa on todettu vuorokaudessa 166 uutta koronaviruskuolemaa. Lukemassa oli laskua aiemmasta, sillä tiistaina vastaava luku oli 195. New York on ollut Yhdysvaltojen pahin koronavirusalue. Osavaltion alueella tartunnan on saanut lähes 350 000 ihmistä ja viruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut yli 27 000.

Cuomo kertoi CNN:llä New Yorkin kaupungin alueella työskenteleville poliiseille ja terveydenhoitohenkilöstölle tehdyissä testeissä selvinneen, että näissä ammateissa koronavirukseen sairastuneita on vähemmän kuin muun New Yorkin väestön parissa. Cuomon mukaan uutinen kertoo siitä, että kriittisten ammattien työntekijöiden suojaustoimenpiteet ovat onnistuneet.

Cuomo kertoi myös, että osavaltion terveysviranomaiset ovat tutkineet 102:ta tapausta, joissa lapsilla on havaittu samankaltaisia tulehdussairausoireita kuin Kawasakin taudissa. Cuomon mukaan kolme lasta on kuollut tätä sairautta muistuttaviin oireisiin.

Pääkaupunki Washington DC:n pormestari Muriel Bowser puolestaan jatkoi kehotusta pysyä kotona 8. kesäkuuta asti. Aiempi kehotus olisi päättynyt 15. toukokuuta. CNN:n mukaan Washington DC:ssä on kuollut koronavirukseen 350 ihmistä ja 6 500 on saanut virustartunnan.

Yhdysvalloissa yli 1,4 miljoonalla ihmisellä oli keskiviikkoon mennessä todettu koronavirustartunta. Lisäksi virukseen kuolleiden määrä lähestyi 85 000:ta. CNN:n mukaan Yhdysvalloissa julkaistiin keskiviikkoaamuna laskelma, jonka mukaan koronvirukseen kuolisi 147 000 ihmistä.

Afganistanissa ylittyi 5 000 tartunnan raja

Afganistanin terveysviranomaiset kertoivat keskiviikkona, että maassa on ylittynyt 5 000 koronavirustartunnan raja. Viranomaisten mukaan maassa on tehty 18 724 koronavirustestiä, joista 5 226 on osoittautunut positiivisiksi.

Toistaiseksi Afganistanissa on 132 varmistettua koronaviruksen aiheuttamaa kuolemaa. Asiantuntijat pelkäävät kuitenkin viruksen aiheuttamien kuolemien sekä tartuntojen kasvavan, kun lisää virustestejä saadaan tehtyä.

Afganistanissa on 35 miljoonaa asukasta, ja miljoonaa asukasta kohti maassa on kuollut koronavirukseen kolme ihmistä. Suomessa vastaava luku on Worldometer-sivuston mukaan 51.

Chilessä tartuntamäärät nousivat voimakkaasti

Chilessä hallitus määräsi täydellisen karanteenin pääkaupunki Santiago de Chileen. Kaupungin alueella koronvirustartuntojen määrä kasvoi vuorokaudessa 60 prosentilla.

Chilessä reilut 34 000 ihmistä on saanut koronavirustartunnan ja virukseen on kuollut 346 ihmistä. Lähes 19 miljoonan asukkaan Chilessä on miljoonaa asukasta kohti kuollut koronavirukseen 18 ihmistä.