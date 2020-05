Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on syyttänyt viime päivinä edeltäjäänsä Barack Obamaa ”historian suurimmasta poliittisesta rikoksesta”. Hän ei ole kuitenkaan toistaiseksi suostunut kertomaan, mistä rikoksesta on kyse.

Yhdysvaltain mediaa viikonloppuna ja sen jälkeen seuranneet ovat tuskin välttyneet useiden tiedotusvälineiden otsikoissa vilahdelleelta ”Obamagate”-sanalta. Samainen aihetunniste on noussut erittäin suosituksi myös sosiaalisessa mediassa.

Sanaa ryhtyi viikonloppuna viljelemään Twitter-tilillään presidentti Donald Trump, joka on antanut kymmenissä asiaa koskevissa twiiteissään ymmärtää edeltäjänsä Barack Obaman syyllistyneen johonkin rikokseen, josta ei ole toistaiseksi tarkkaa tietoa. Sanan loppuosa ”gate” juontaa juurensa presidentti Richard Nixonin 1970-luvun alussa kaataneeseen Watergate-skandaaliin.

Mistä kaikki alkoi?

Trump on presidenttikautensa aikana syyttänyt edeltäjäänsä useista asioista, ja jo aiemmin hän käytännössä käynnisti poliittisen uransa kyseenalaistamalla tämän syntyperän. Obamagate-syytökset näyttävät saaneen alkunsa perjantaista, jolloin Yahoo News uutisoi sille vuodetusta puhelunauhoitteesta.

Trump ja Obama keskustelivat siirtymäkauden asioista Valkoisessa talossa Trumpin voitettua vaalit marraskuussa 2016.

Nauhoitteella Obama kävi keskustelua hallintonsa ex-jäsenten kanssa ja ilmaisi näille huoltaan maan oikeusministeriön aikeista hylätä Trumpin entistä kansallisen turvallisuuden neuvonantajaa Michael Flynniä vastaan nostetut syytteet.

Obama sanoi nauhoitteella laillisuusperiaatteen olevan uhattuna Yhdysvalloissa. Lisäksi hän kritisoi Trumpin tapaa hoitaa koronaviruskriisiä kutsumalla sitä ”täysin kaoottiseksi katastrofiksi”.

Trump reagoi Twitter-tulvalla

Muun muassa Politico on laskenut sunnuntain olleen Trumpille kaikkien aikojen toiseksi vilkkain Twitter-päivä, sillä hän julkaisi päivän mittaan kaikkiaan 126 omaa tai jonkun muun twiittiä. Huomattavan moni näistä viesteistä käsitteli Obamaa ja Obamagatea.

– Hän jäi kiinni, OBAMAGATE! Trump kirjoitti esimerkiksi jakaessaan eteenpäin twiittiä, jossa Obamaa kritisoitiin seuraajansa kritisoimisesta.

Toisessa Trumpin edelleen jakamassa twiitissä oikeistokonservatiivinen radiojuontaja Buck Sexton syytti Obamaa siitä, että tämä oli käyttänyt virkakautensa viimeiset viikot seuraajansa valitsemien virkamiesten jahtaamiseen sekä tämän tulevan hallinnon sabotoimiseen.

– Suurin poliittinen rikos Yhdysvaltain historiassa, ylivoimaisesti! kuuluivat Trumpin omat saatesanat Sextonin twiitille.

Trump puhui twiiteissään myös ”maanpetoksesta” sekä käytti Obaman hallinnon jäsenistä haukkumasanaa ”ihmissaasta”.

– OBAMAGATE saa Watergaten näyttämään pikkujutulta! kuului Trumpin maanantaina julkaisema twiitti.

Mistä Trump syyttää Obamaa tarkalleen ottaen?

Trumpin kannattajien mukaan kyse on siitä, että Obama olisi ollut mukana yrityksessä saada Flynn ansaan. Flynn tunnusti tutkinnassa vuonna 2017 valehdelleensa FBI:lle ja joutui jättämään tehtävänsä Trumpin neuvonantajana.

Sittemmin Flynn on perunut puheitaan valehtelemisesta ja sanonut haluavansa perua myös tunnustuksensa.

Michael Flynn kuvattiin hänen saapuessaan oikeuteen joulukuussa 2018.

Jo aiemmin esillä ollut salaliittoteoria Obamasta jahtaamassa Flynniä ja muita Trumpin hallinnon edustajia sai lisäpotkua oikeusministeriön aikeista kumota tämän syytteet. Obaman varsinainen väitetty rikos on kuitenkin jäänyt toistaiseksi epäselväksi.

Maanantaina Trumpilta yritettiin kysyä lehdistötilaisuudessa, mikä on se ”Yhdysvaltain historian suurin poliittinen rikos”, josta hän syytti Obamaa twiiteissään.

Trumpin vastauksesta kuvattu video on levinnyt muun muassa Twitterissä:

– Mistä rikoksesta tarkalleen ottaen syytätte presidentti Obamaa ja oletteko sitä mieltä, että oikeusministeriön tulisi nostaa syyte häntä vastaan? Washington Postin toimittaja Philip Rucker kysyi Trumpilta.

– Obamagate. Se on jatkunut jo pidemmän aikaa. Se on jatkunut jo ennen kuin tulin valituksi. Ja on häpeällistä, että se tapahtui. Jos tarkastellaan sitä, mitä on tapahtunut ja kaikkia näitä julkaistuja tietoja, ymmärtääkseni kyse on vasta alusta, Trump aloitti vastauksensa.

– Jotakin kauheaa on tapahtunut, eikä sellaista tulisi sallia tapahtuvaksi maassamme enää koskaan uudelleen. Tulette näkemään, mitä tapahtuu lähiviikkoina, ja toivon, että kirjoitatte siitä rehellisesti. Mutta valitettavasti valitsette toisin, Trump jatkoi ja siirsi kysymysvuoron nopeasti seuraavalle toimittajalle.

Rucker yritti kuitenkin vielä saada selkoa siihen, mistä konkreettisesta rikoksesta oli kyse.

– Te tiedätte, mikä rikos on. Rikos on hyvin ilmeinen kaikille, teidän on vain luettava sanomalehtiä, paitsi teidän lehteänne, Trump sanoi viitaten toimittajan työnantajaan.

Onko syytöksissä perää?

Trump kannattajineen vaikuttaa muun muassa Guardianin mukaan tarttuneen hiljattain julkisuuteen tulleisiin FBI:n asiakirjoihin Flynnin kuulusteluista. Niissä Flynn sanoo olevansa ”likaisten kyttien” uhri.

Papereihin lukeutuu myös FBI:n silloisen tiedustelupäällikön käsinkirjoittama viesti, jossa sanotaan: ”Mikä on tavoitteemme? Totuus/Tunnustus vai hänen saamisensa valehtelemaan, jotta voimme syyttää häntä tai saada hänet erotetuksi?”

Uutistoimisto AP:n faktantarkastajien mukaan on tunnettu tosiasia, että tutkinta Venäjän ja Trumpin vaalikampanjan väitetyistä kytköksistä käynnistyi jo Obaman kauden loppumetreillä. Se kuitenkin jatkui pitkään vielä Obaman väistyttyä virastaan.

Flynniä koskevan tutkinnan otti lopulta vastuulleen erikoissyyttäjä, jonka valitsi tehtäväänsä Trumpin oma varaoikeusministeri Rod Rosenstein.

– Viimeisten kahden viikon aikana esille noussut FBI:n sisäinen kirjeenvaihto ei paljasta agenttien puhuneen presidentin kaatamisesta tutkinnan tavoitteena, AP:n faktantarkastajat totesivat.

Mitä taustalta uskotaan löytyvän?

Trumpin kannattajat ovat tukeneet presidenttiä voimakkaasti sosiaalisessa mediassa, mutta monet muut ovat epäilleet, että Obamagate-kuohunnan taustalla olisi pyrkimys ohjata huomio pois Trumpin hallinnon tavasta hoitaa koronaviruskriisiä.

Trumpin vaalivalttinaan pitämä talouskehitys on kriisin myötä kääntynyt toiseen suuntaan. Paine rajoitustoimien purkamiseen on ollut kova, vaikka maassa on pian todettu 1,5 miljoonaa koronatartuntaa, joista yli 83 000 on johtanut kuolemaan.

Valkoinen talo kuitenkin kiisti tiistaina, että kyse olisi koronakriisin peittelystä.

Koronaviruksen aiheuttama kriisi on ollut Yhdysvalloille kova isku sekä inhimillisillä että taloudellisilla mittareilla mitattuna.

Lisäksi on epäilty, että taustalla saattaa olla myös Trumpin pyrkimys horjuttaa marraskuun presidentinvaalien vastustajaansa Joe Bideniä, joka Obaman ex-varapresidenttinä on yksi Obamagaten ”syytetyistä”.

Joidenkin arvioiden mukaan Obamagatessa on myös pitkäaikaiseen pakkomielteeseen liittyviä piirteitä, sillä valtaan noustuaan Trump on järjestelmällisesti pyrkinyt purkamaan edeltäjänsä saavutuksia.