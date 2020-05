”Hanat ovat kiinni, tietoja ei anneta” – Ruotsissa korona iski erityisesti Suomi-taustaisiin, nyt tietoja ei enää kerrota

Ruotsinsuomalaiset eläkeläiset ovat huolissaan Ruotsin hurjista kuolinluvuista hoivakodeissa. Suomalaisuhrien määrää ei ole kerrottu.

– Nyt on erityisen tärkeää suojella vanhuksiamme, korosti Ruotsin valtionepidemiologi Anders Tegnell maaliskuun puolivälissä.

Sen jälkeen on Ruotsissa covid-19-tautiin kuollut yli 3 500 ihmistä. Liki puolet kuolemista on tapahtunut hoivakodeissa.

Koronaviruksen nopea leviäminen ja sen aiheuttama suuri kuolleisuus hoivakodeissa on Ruotsin viranomaisten mukaan ”yllättänyt” heidät.

– Olemme epäonnistuneet vanhustemme suojelemisessa, myönsi sosiaaliministeri Lena Hallengren SVT:lle huhtikuun lopussa.

Tuolloin Ruotsin hoivakodeissa oli noin 79 000 asukasta ja sosiaalihallituksen mukaan heistä liki 1 000 oli kuollut covid-19:ään.

Ruotsissa asuu noin 700 000 ruotsinsuomalaista, joista etenkin 1950–70-luvuilla maahan muuttaneet ovat jo eläkeiässä.

Monet ensimmäisen polven suomalaissiirtolaisista työllistyivät aikoinaan teollisuuteen tai muihin fyysisesti raskaille aloille. He kärsivät keskimääräistä enemmän syövästä sekä sydän- ja verisuonisairauksista. Nyt iso osa heistä kuuluu koronaviruksen riskiryhmiin.

Pelko on suuri iäkkäiden ruotsinsuomalaisten keskuudessa, kerrotaan IS:lle.

– Ihmiset ovat peloissaan, kauhuissaan, järkyttyneitä ja yllättyneitä. He eivät tiedä, kuinka tässä tilanteessa pitäisi toimia, summaa ruotsinsuomalaisaktivisti Seija Berglund, 72.

Epidemian alkuvaiheessa viranomaiset kertoivat, että ruotsinsuomalaisten tartuntaluvut olivat keskimäärin muuta väestöä korkeammat.

Sittemmin ei tarkempia tietoja ole annettu.

– Hanat ovat kiinni, tietoja ei anneta. Kuitenkin on tullut esille, että kuolleiden joukossa on todella iso määrä suomalaisia, toteaa Berglund.

Hän itse lähti jo pari kuukautta sitten vapaaehtoiseen karanteeniin maaseutuasunnolleen Norrtäljeen.

– Ainoa tapa säilyä hengissä on pysytellä eristäytyneenä maalla, sanoo Berglund, joka joutuu jättämään väliin entisen miehensä hautajaisetkin.

Sydän- ja autoimmuunisairauksista kärsivä Berglund on säästynyt virukselta, mutta on huolissaan terveydestään, koska ei ole Ruotsissa uskaltanut hakea tarvitsemaansa hoitoa.

Seija Berglund aikoo tulla Suomeen hoitoon, koska ei pidä Ruotsin terveydenhoitoa nyt turvallisena.

– En ole pystynyt otattamaan sydän- enkä kilpirauhaskokeita, jotka olisi pitänyt tehdä jo maaliskuun alussa, mutta täällä niitä ei enää pysty ottamaan turvallisesti. Siksi tulen otattamaan ne Suomeen, kun Ruotsinlaivat alkavat liikkua tällä viikolla.

Berglundin kotikunta Sundbyberg Tukholman kupeessa on yksi pahiten koronaviruksesta kärsineistä alueista Ruotsissa. Tiistaina julkaistun tilaston mukaan kunnassa oli havaittu 265 koronavirustartuntaa ja tautiin kuolleita oli 64. Lukema on suhteessa toiseksi suurin Tukholman läänissä.

Sundbybergiin päättyi maahanmuuttovuosina runsaasti suomalaisia. Viime viikolla SVT kertoi, että läheisessä Bergan hoivakodissa Solnassa kolmannes, eli ainakin 35 ihmistä on kuollut covid-19-virukseen.

Myös Solnassa asuu paljon ruotsinsuomalaisia, mutta viranomaiset eivät ole kertoneet, onko heitä Bergan uhrien joukossa. Syyttäjä on nyt aloittanut esitutkinnan Bergan kuolemista.

Tiedotusvälineille on useissa kunnissa kieltäydytty antamasta tietoja siitä, kuinka paljon vanhuksia on kuollut virukseen.

– Se on hyvin outoa. He vetoavat potilaiden tietosuojaan, mutta voi kysyä, että ketä tässä suojellaan, ihmetteli sunnuntaina vanhustenhoidon emeritusprofessori Marta Szebehely, joka kerää kansainväliseen tietokantaan lukuja koronaviruksesta vanhustenhoidossa.

Ruotsissa on kuollut moninkertaisesti enemmän ihmisiä covid-19:ään kuin muissa Pohjoismaissa.

Szebehely muistuttaa, ettei tilanne Ruotsissa ole ainutlaatuinen. Esimerkiksi Norjassa tapauksista noin 60 prosenttia on hoitokodeista, mikä on vastaava lukema monissa muissakin maissa.

Szebehelyn mukaan taustalla ovat vuosikausia jatkuneet leikkaukset vanhustenhoidosta ja poliittinen välinpitämättömyys.

– Olemme tehneet vertailun Pohjoismaiden kesken. Sen valossa Norjassa ja Tanskassa on tarjolla parempaa vanhustenhoitoa kuin Ruotsissa. Suomi on kitsain monessa mielessä, mutta siellä hoitotyö on enemmän lääketieteellisesti suuntautunut, mikä on ehkä vähentänyt tartuntoja, sanoo Szebehely.

Ruotsissa on vanhustenhoidon paikkoja vähennetty 30 prosentilla vuodesta 2000, mikä on johtanut siihen, että paikan saava on yhä useammin heikossa kunnossa.

– Ihmiset joutuvat olemaan kotonaan niin pitkään, että melkein tuupertuvat lattialle, kuvailee Seija Berglund.

Ruotsissa on myös suomenkielistä palvelua tarjoavia hoivakoteja. Yksi niistä on Tukholman Enskeden 53-paikkainen Suomikoti, jossa toistaiseksi koronavirukseen on kuollut vain yksi asukas. Viime viikolla menehtynyt oli yli 90-vuotias monisairas henkilö.

Muutoin Suomikodissa on säästytty pahimmalta. Hoivakotiin ei oteta nyt uusia vakituisia asukkaita, ja sairaanhoitajapulasta huolimatta henkilökunta on pärjännyt, eikä heillä tiettävästi ole todettu koronatartuntoja, kertoo Suomikodin johtokunnan jäsen Pirkko Sinkkonen.

Suomalaisten eläkeläisten keskusliiton SEKL:n puheenjohtajana toimivan Sinkkosen mukaan ruotsinsuomalainen vanhusväestö on totellut tarkoin suosituksia ja pysytellyt tiukasti eristyksissä.

Pirkko Sinkkonen on Suomalaisten eläkeläisten keskusliiton sekä Haningen eläkeläisyhdistys Reippaan puheenjohtaja ja toiminnanjohtajana Suomen sotaveteraaniliiton Ruotsin piirissä.

– Täytyy kiitollisuudella sanoa, että suomalaiset eläkeläiset ovat ottaneet tämän asian erittäin, erittäin vakavasti ja ovat hyvin, hyvin varovaisia, sanoo Sinkkonen.

Hän moittii Ruotsin viranomaisia muun muassa suomenkielisen tiedottamisen vähyydestä etenkin epidemian alkuaikoina.

– Täällä lähdettiin liian löperösti liikkeelle ja nyt olla tässä tilanteessa. Ei otettu asiaa tosissaan. Valtionepidemiologi Tegnelliä pidetään hyvin ylimielisenä.

Yksi Tegnellin vahvimmista tukijoista, WHO:n neuvonantajana toimiva tautiasiantuntija ja emeritusprofessori Johan Giesecke ennusti Dagens Nyheterin haastattelussa Suomen, Norjan ja Tanskan koronakuolemien määrän saavuttavan Ruotsin vuoden kuluessa.

– Eihän tämä mikään maaottelu sentään ole! Kyse on ihmisten kuolemista, kauhistelee Sinkkonen.

– Vielä tällä hetkellä ihmiset ovat peloissaan sen suhteen, mitä tapahtuu, mutta sen jälkeen täällä tulee mylläkkä. Tämä on niin iso asia, että se muuttaa asioita, arvelee Seija Berglund.