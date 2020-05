Korona iski Venäjän duumaan – jo viisi sairastunut

Viisi Venäjän parlamentin duuman alahuoneen edustajaa on sairastunut koronavirukseen.

Puhemies Vjatsheslav Volodin kehotti kaikki duuman jäseniä noudattamaan äärimmäistä varovaisuutta ja huolellisuutta.

Kornavirus on iskenyt myös Venäjän parlamentin duuman alahuoneeseen. Puhemies Vjatsheslav Volodin sanoi uutistoimisto Tassin mukaan istunnon alkajaisiksi, että alahuoneen 450 edustajasta viidellä on todettu koronavirus.

Volodinin mukaan kolme edustajaa on ollut sairaalahoidossa. Heistä yksi on jo kotiutunut. Kaksi positiivisen testituloksen saanutta on pärjännyt kotioloissa.

Samalla Volodin kehotti kaikkia duuman jäseniä noudattamaan äärimmäistä varovaisuutta ja huolellisuutta.

– Hyvät kollegat, teemme kaikkemme, jotta pystymme pitämään duuman operatiivisessa toiminnassa. Taas kerran pyydän teitä kiinnittämään huomiota siihen, että se suurilta osin riippuu teistä, Volodin vetosi edustajiin.

Volodin sanoi Tassin mukaan, että sairastuneista kaksi on kommunistisen puolueen ryhmästä ja kolme Edinaja Rossija (Yhtenäinen Venäjä) -ryhmästä.