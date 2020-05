Kyltti kertoo, että Norrebron koululaiset ulkoilevat ja muilta on pääsy puistoon kielletty. Opetusta on pyritty Tanskassa järjestämään mahdollisimman paljon ulkona.

Tanskalaiset nuorisotoimen johtaja ja rehtori kirjasivat suomalaisia varten kokemuksiaan koulujen avaamisesta koronasulun jälkeen.

Koronavirusepidemian iskiessä Tanska oli ensimmäisiä Euroopan maita, joka määräsi pitkälle meneviä rajoituksia: muun muassa maan koulut suljettiin kokonaan 12. maaliskuuta.

Tanska oli keulilla myös rajoitusten purkamisessa, kun 0.–5.-luokkalaisten lähiopetus käynnistettiin uudelleen 15. huhtikuuta. Alakoululaiset ovat siis ehtineet olla koulussa kokonaisen kuukauden paluun jälkeen.

Tarkoin seurattu tartuttavuusluku ei Tanskassa ole noussut juurikaan, vaan pysyttelee maanantain tietojen mukaan 0,7:ssä. Epidemia siis hiipuu edelleen. Yleinen johtopäätös Tanskassa on, että jotain on tehty oikein.

Koulujen avaamisen aiheuttamat ongelmat ovat Ilta-Sanomien haastattelemien tanskalaisten kouluviranomaisten mukaan olleet hyvin vähäisiä. Tärkeimpänä mittarina voinee pitää sitä, että alun epäröinnin jälkeen oppilaiden poisjäännit koulusta ovat vähentyneet. Vanhemmat ovat olleet tyytyväisiä järjestelyihin ja näkemäänsä ja kuulemaansa.

– Joka päivä yhä enemmän lapsia ilmestyi kouluun. Nyt neljä viikkoa myöhemmin Odensen kunnan lapsista 92 prosenttia on palannut luokkiinsa, mikä on suunnilleen sitä mitä odotimmekin, koska neuvomme toki edelleen vanhempia pitämään lapset kotona jos heillä on mitään oireita, kertoo Odensen lapsi- ja nuorisotoiminnan vastaava johtaja Susanne Crawley Larsen IS:lle.

Odensen kunnan lapsi- ja nuorisotoiminnan vastaava johtaja Susanne Crawley Larsen neuvoo viestimään tehokkaasti vanhemmille ja opettajille.

– Jotkut lapset eivät aluksi tulleet kouluun, mutta syyt olivat moninaisia. Tällä hetkellä kaikki koulumme 0.–5.-luokkalaiset ovat palanneet, ylpeilee puolestaan aalborgilaisen suuren peruskoulun Gug Skolen rehtori Rikke Zimmer.

Aalborgilaisen peruskoulun rehtori Rikke Zimmer iloitsee, että kaikki 0–5. -luokkalaiset ovat palanneet kouluun. Ensi maanantaina on yläluokkalaisten vuoro.

IS pyysi kumpaakin tanskalaista kouluammattilaista kertomaan kokemuksista, koska Suomessa palataan kouluihin torstaina 14. toukokuuta. Crawley Larsen ja Zimmer vastasivat IS:n kysymyksiin tiistai-iltana sähköpostitse kiireisiinsä vedoten: Tanskan 6.–10.-luokkalaiset palaavat nimittäin kouluun ensi maanantaina ja meneillään on kuumeinen valmistautuminen toiseen paluuaaltoon.

Seuraavassa tanskalaisneuvoja suomalaisille:

1. Kommunikoi, kerro, jaa tietoa

Sekä Crawley Larsen että Zimmer hokevat kuin yhdestä suusta: kommunikoikaa lasten, vanhempien ja opettajien suuntaan kaikesta mahdollisesta. Tieto lisää turvallisuuden tunnetta, ja se on kaikkein tärkeintä alussa.

– Paras neuvoni on, että pitäkää kaikki niin hyvin informoituina kaikesta kuin pystytte. Kertokaa myös mitä ette tiedä, ja että odotatte ohjeita ja milloin niitä on tulossa. Se lisää ymmärrystä tilanteesta ja yhteistyötä kaikilla tasoilla, Crawley Larsen sanoo.

Kouluun jonotettiin ensimmäisenä paluupäivänä Stengaardin koulussa Kööpenhaminassa. Tanskassa oppilaat ovat alun epäröinnin jälkeen palanneet joukolla kouluun.

– Selkeä kommunikaatio vanhemmille ja opettajille on paras keino saada heidät tuntemaan olonsa mahdollisimman turvalliseksi, Zimmer painottaa.

Tanskassa tiedonjano keskittyi alkuun hyvin pieniltä vaikuttaviin asioihin: miten tiloja puhdistettiin, missä oli tarjolla käsidesiä, miten fyysistä etäisyyttä ylläpidettiin, miten syötiin, ulkoiltiin ja opetettiin.

– Ottakaa aikaa näiden suunnitteluun ja varautukaa vastaamaan ihan kaikkiin kuviteltavissa oleviin kysymyksiin, Crawley Larsen sanoo.

2. Painota erikoistilannetta

Tanskalaisten mukaan on hyvä muistuttaa, että lapset eivät ole palanneet samaan koulumaailmaan, josta lähtivät, vaan tilanne on kaikille uusi.

– Meillä esiintyi hieman huolta ja levottomuutta ensimmäisinä päivinä, mutta ainakaan Odensessa emme ole juuri kokeneet hankaluuksia vanhempien, lasten tai opettajien kanssa. Jokaiseen huoleen on vastattu, ja on kehittynyt tietoisuus, että olosuhteet ovat poikkeukselliset ja jokaisen pitää luottaa siihen, että kaikki ovat tehneet ja tekevät parhaansa, Crawley Larsen kertoo.

Hän arvioi, että paluun tekivät lopulta helpoimmaksi lapset.

– Ennen kaikkea lapset olivat todella iloisia, että saivat jälleen tavata ystäviään ja opettajiaan. Meillä kävi tietysti myös tuuria, kun kaunis sää teki helpoksi ja luontevaksi siirtää opetusta ulos, mikä oli myös osa Tanskan kansallista suunnitelmaa.

Tanskan opetuksen paluusuunnitelmaan kuului mahdollisimman paljon opetusta ulkona. Kuva Norrebro Parkin koulun oppitunnilta läheisessä puistossa Kööpenhaminassa.

Rikke Zimmer iloitsee, että kouluun paluu alkoi pienimpien lasten kanssa.

– He leikkivät ja oppivat, covid-19 ei ole keskipisteenä koko ajan. Olemme pyrkineet kiinnittämään huomiota myös henkiseen hyvinvointiin. Jos lapsi unohtaa turvavälit, emme toru vaan opastamme kärsivällisesti uudelleen.

3. Esittelyjä vanhemmille

Rikke Zimmerin koulussa kehitettiin suunnitelmia siitä, miten lapsia ohjeistetaan käsienpesussa ja turvaväleissä. Laminoituja kylttejä ripustettiin muistuttamaan asiasta. Koulu myös laati lyhyitä opetusvideoita eri aiheista, mikä tehosi hyvin nimenomaan alaluokkalaisiin.

Pulpetit oli järjestetty turvavälien mukaisiksi kööpenhaminalaiskoulussa, kun se avasi jälleen ovensa 15.4.

Sitten koululla havaittiin, että videoilla oli erittäin tärkeä merkitys myös vanhemmille. He eivät saaneet tulla kouluun sisälle, mikä oli alkuun omiaan lisäämään epävarmuutta.

– Jokaiselle luokka-asteelle tehtiin oma video. Siinä kerrottiin miten kaikki sujuu, mistä tullaan sisään, missä pestään käsiä, mitä vessoja käytetään. Lisäksi videolta näki millaiselta luokka näyttää, kun pulpetit oli aseteltu kahden metrin päähän toisistaan. Näiden videoiden ansiosta vanhemmatkin rentoutuivat, ja he ovat erikseen myöhemmin kehuneet sitä meille, Zimmer kertoo.

– Vaikka koulumme 0.–5. luokilla on 524 oppilasta, olemme saaneet vain hyvin vähän kysymyksiä vanhemmilta.

4. Paluu perusasioihin: peskää käsiä

Lopulta kouluun paluussa koronan keskellä oli tanskalaiskokemusten mukaan kyse hyvin pitkälti paluusta perusasioihin ja ruohonjuuritasolle.

Oppilaat pesivät käsiään Norrebro Parkin koulussa Kööpenhaminassa.

Crawley Larsenin mukaan hygienia- ja opetusratkaisut on tehtävä jokaisen koulun tilojen mukaan yksilöllisesti ja kattavasti.

– Ottakaa siivoojatkin mukaan ratkaisuihin, hän sanoo.

Rikke Zimmer haluaa viimeiseksi painottaa periaatteessa pientä, mutta käytännöllistä asiaa: oikeaa käsienpesua.

– Kiinnittäkää siihen perusteellista huomiota. Lapset ovat nopeasti aivan punakätisiä kaikesta käsienpesun määrästä, joten on tärkeä myös opettaa, miten kädet kuivataan huolellisesti sekä muistaa käyttää säännöllisesti myös kosteusvoidetta käsien suojaamiseksi.