Koronatestien määrä kääntyi nousuun, kun Etelä-Korea salli nimettömät testit

Etelä-Koreassa koronavirustestien määrä on kasvanut tuntuvasti sen jälkeen kun viranomaiset sallivat testiin tulon nimettömänä. Maassa on viime päivinä todettu yli sata uutta tartuntaa, jotka ovat lähteneet Soulin Itaewonin alueen yökerhoista.

Osa tartunnoista on peräisin homoille suunnatuista klubeista, ja niiden kävijöiden uskotaan epäröivän testeihin menemistä, koska homoseksuaalisuus on vanhoillisessa maassa paheksuttua.

Soulin pormestari Park Won-soon kertoi, että tiistaina testeihin hakeutui 8 300 ihmistä, kun viikko sitten testattuja oli 1 000.

– Tämä todistaa, että nimetön testausmahdollisuus kannustaa vapaaehtoiseen testaukseen, Park sanoi.

Etelä-Koreassa käytetään mobiilidataa yökerhokävijöiden jäljittämiseksi. Niitä, joita ei tavoiteta muuten, voidaan mennä hakemaan poliisivoimin.

Koronatartuntojen määrä Etelä-Koreassa on pysynyt pitkään matalana. Keskiviikkona uusia tapauksia todettiin kuitenkin 26, kun parin viime viikon aikana uusien tartuntojen määrä on useimpina päivinä jäänyt alle kymmenen. Kaikkiaan 52 miljoonan asukkaan maassa on varmistettu vajaat 11 000 tartuntaa.

Tartuntamäärän kasvu on saanut Etelä-Korean viranomaiset lykkäämään tälle viikolle suunniteltua koulujen avaamista.