Yhdysvalloissa on tilastoitu lähes 1 900 uutta koronaviruskuolemaa vuorokaudessa, käy ilmi paikallisen Johns Hopkinsin yliopiston koronaseurannasta.

Luku kuvaa tilannetta maanantai-illasta tiistai-iltaan paikallista aikaa.

Sekä sunnuntaina että maanantaina maassa tilastoitiin alle tuhat uutta kuolemaa.

Yhdysvalloissa on raportoitu eniten koronaviruskuolemia koko maailmassa. Yliopiston sivun mukaan koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on maassa kuollut jo yli 82 000 ihmistä. Tilastosivusto Worldometerin mukaan kuolleita on tuhat enemmän.