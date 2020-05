Kommentti: Putinin ja Saudien sotakassat hupenevat, kun korona puuttuu öljyn ja veren kiertoon

Öljyn hinnan lasku sotkee suurvaltojen shakkipelin. Putinin Venäjäkin on kovilla, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Veri ja öljy ovat samankaltaisia orgaanisia nesteitä. Verenkierto liikuttaa ihmisiä, öljyn kierto yhteiskuntia.

Koronakriisin aikana öljyn hintakriisi on vähentänyt sen virtaamista. Myös veren virtaaminen on ainakin toistaiseksi hiukan vähentynyt, kun moniin sotiin on tullut tulitaukoja.

Suurvaltojen sotapelit menivät uusiksi.

Venäjä kärsii pahasti omasta koronkriisistään ja öljyn hinnan laskusta. Se vähentää Vladimir Putinin intoa sotia Syyriassa, ja kannustaa Venäjää pitämään yllä maan pohjoisosassa rakoilevaa tulitaukoa. Syyrian johtaja Bashar al-Assad haluaisi tehdä lopun Idlibin alueen viimeisistä kapinallisista, mutta Venäjän väitetään hillinneen häntä. Syynä voi olla myös se, että Moskovaa hirvittää kuinka sodan ratkaiseva verilöyly pilaisi myös sen kansainvälistä mainetta.

Venäjä sotii epävirallisesti myös Ukrainassa. Sen palkkasotilaita on toimissa mm. Libyassa. Palkkasotureilla saattaa olla rahoittajia muuallakin kuin kotimaassaan. Se on helpotus Venäjän kovilla olevalle sotakassalle.

Saudien säästökuuri

Saudi-Arabia on Venäjää riippuvaisempi öljytuloista. Ne ovat taanneet kansan elintason ja sen, että Saudien suvun yksinvaltaa ei kyseenalaisteta liikaa.

Pari päivää sitten Saudi-Arabia ilmoitti nostavansa arvonlisäveroa ja leikkaavansa kansalaisille maksettavaa asuntotukea. Monen luottamus voi järkkyä.

Maata käytännössä johtava kruununprinssi Muhammad bin Salman, jonka kunnianhimoiset suunnitelmat ovat osoittautumassa hiekkalinnoiksi. Niihin kuului maan talouden uudistaminen niin, että se ei olisi vain öljystä riippuvainen.

Viime vuonna Saudi-Arabia listasi pörssin maailman suurimman öljy-yhtiön Saudi Aramcon ja pieni osa sen osakkeista myytiin. Tällä piti rahoittaa uudistuksia.

Prinssin yhdistettyihin hankkeisiin kuuluu myös Valioliiga-seura Newcastlen ostaminen. Saudirahalle saattaisi olla nyt parempaakin käyttöä.

Muutama vuosi sitten kruununprinssi vei maansa mukaan eteläisen naapurin Jemenin sisällissotaan. Se on osoittautunut kuviteltua vaikeammaksi voittaa. Jos saudi-arabialaiset vetääntyvät, heidän kiihdyttämänsä sota jatkuu paikallisten osapuolten kesken. Taistelut voivat levitä rajan yli.

Yhdysvaltain kuristuksessa

Öljyn hinnan lasku kurittaa myös suuria tuottajia Irania ja Venezuelaa, jotka ovat Yhdysvaltain julistamassa kauppasaarrossa. Saartoa on moitittu näissä oloissa julmaksi. Iran kuuluu koronapandemiasta pahasti kärsineisiin maihin. Sen on vaikea saada hoitovälineitä ja lääkkeitä.

Venezuelan terveydenhoito oli ennestään romahtanut, kun pandemia ehti Etelä-Amerikkaan.

Maailman kriisit kietoutuvat yhteen. Iran tukee Jemenissä eri puolta kuin Saudi-Arabia ja maat ovat perivihollisia. Venäläisiä palkkasotilaita on havaittu suojelemassa Venezuelan johtajaa Nicolás Maduroa, jonka Yhdysvallat haluaa vangita.

Saudi-Arabia ja Venäjä ovat käyneet öljyn hintasotaa. Kummankin pieni lohdutus öljyn hinnan laskussa on se, että se ajaa alalta yhdysvaltalaisia liuskeöljyn tuottajia. Liuskeöljyn tuotantokustannukset ovat kalliimpia kuin perinteisillä öljylähteillä.

Joidenkin käsitysten mukaan pandemian aiheuttama talouden lamaannus kestää vuosia ja painaa öljyn hintaa alas. Toisten mielestä talous voi suotuisissa oloissa lähteä nousuun jo syksyllä. Se ponnauttaisi öljyn hinnan eri tasolle.

Silloin valtioiden suuren pelin lauta menisi jälleen uusiksi. Öljy ja veri eivät koskaan lakkaa virtaamasta.