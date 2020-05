Ruotsalaislääkäri: Pandemioita ei juuri olisi, jos kaikki lopettaisivat lihansyönnin – ”Se on tärkein yksittäinen tekijä”

Uppsalan yliopistollisen sairaalan infektiotautien ylilääkärin mukaan ihmiskunta ei olisi joutunut kohtaamaan kovinkaan montaa pandemiaa, jos sen ruokavalio ei sisältäisi lihaa.

Ruotsalainen tartuntatautilääkäri Björn Olsen muistutti taannoin Aftonbladetin haastattelussa, että suuri osa ihmiskuntaa viimeisen vuosisadan kuluessa riivanneista sairauksista on levinnyt eläimistä ihmisiin. Olsenin mukaan eläimistä on lähtöisin noin 60 prosenttia ihmisiä sairastuttavista taudinaiheuttajista.

– Tämä on erittäin tärkeä seikka. Jos kaikki olisivat olleet kasvissyöjiä, voimme vain miettiä, kuinka monta pandemiaa olisimme nähneet. Oletettavasti emme kovinkaan montaa, Uppsalan yliopistollisen sairaalan infektiotautien ylilääkärinä toimiva Olsen sanoi lehdelle maaliskuussa.

Olsenin mukaan useat tutkimukset viime vuosikymmeninä ovat osoittaneet sen, että eläinteollisuudesta on tullut pandemioiden kasvualusta. Perusongelmana siinä on ihmisten ja eläinten yhä lisääntyvä lähekkäin eläminen.

– Jos meillä on 100 miljoonaa kotieläintä, joita kasvatamme syödäksemme ne, niin selkeästi sillä on vaikutusta, Olsen huomautti muistuttaen samalla, että kaikki pandemiaksi asti levinneet virukset ovat päässeet valloilleen ihmisten ja eläinten välisistä kohtaamisista.

Koronaviruksen lähtöpisteenä pidetyssä Kiinan Wuhanissa sijaitsevalla Baishazhoun ruokatorilla myytiin katkarapuja huhtikuun puolivälissä.

Tyypillinen tapa virusten leviämiselle on esimerkiksi niiden siirtyminen villieläimistä kotieläimiin ja niiden kautta ihmisiin. Olsenin mukaan ihmiskunnan lihaisa ruokavalio on pääsyynä uusiin pandemioihin.

– Se on tärkein yksittäinen tekijä.

Kiinasta muualle maailmaan levinneen uuden koronaviruksen lähtöpaikkana on pidetty Wuhanin kaupunkia ja siellä sijaitsevaa ruokatoria, jossa oli myynnissä sekaisin sekä villieläimiä että kotieläimiä. Olsenin mukaan juuri tällaiset olosuhteet ovat ihanteellisia tautiepidemian syntymiselle.

Koronaviruspandemian myötä Kiina näyttää alkaneen suitsia villieläinten myyntiä ravinnoksi, mutta pandemioita on lähtenyt aiemmin liikkeelle myös muualta maailmasta, kuten esimerkiksi Meksikosta alkunsa saaneen sikainfluenssan tapauksessa.

Vaaroista varoiteltu jo vuosia

Olsen uskoo, että lihansyönnin dramaattisella vähentämisellä olisi vaikutusta myös tautien leviämiseen. Hän ei ole ainoa, joka on viime aikoina puhunut samasta asiasta.

Eläimistä niin ikään ihmisiin siirtyneestä lintuinfluenssasta kirjan kirjoittanut lääkäri Michael Greger sanoi huhtikuun lopulla Voxin artikkelissa, että myös Yhdysvalloissa tyypilliset, teolliset lihakarjatilat muodostavat yhtä lailla ihanteelliset olosuhteet tautien leviämiselle. Niitä ruokkivat muun muassa eläinten stressin heikentämä immuunipuolustus sekä niiden jalostaminen lähes geneettisesti identtisiksi yksilöiksi.

– Itse asiassa jos haluaa luoda globaaleja pandemioita, kannattaa rakentaa tehdasfarmeja, Greger sanoi.

Lihatarjontaa Washingtonin vauraalla Georgetownin alueella sijaitsevassa marketissa viime viikolla.

Maailman terveysjärjestö WHO ja Yhdysvaltain tartuntatautikeskus CDC ovat jo vuosia varoitelleet, että yhä teollisempaan suuntaan muuttunut lihantuotanto lisää tautiriskiä.

– Karjan terveys on globaalin terveysketjun heikoin lenkki, totesi myös YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO vuonna 2013 ilmestyneessä raportissaan.

”Meidän on käytävä rehellinen julkinen keskustelu”

Lihansyönnin merkitystä pandemioiden syntyyn pohtivat huhtikuussa Guardianin julkaisemassa mielipidekirjoituksessaan myös Harvardin yliopiston ympäristöhistorioitsija Troy Vettese, John Hopkins -yliopiston politiikan tutkija Jan Dutkiewicz sekä kirjailija-aktivisti Astra Taylor.

– Meidän on käytävä rehellinen julkinen keskustelu siitä, kuinka tuotamme ruokamme. Yksilöinä meidän on lopetettava eläintuotteiden syöminen. Yhteisönä meidän on muutettava globaalia ruokajärjestelmää sekä työskenneltävä kohti eläinteollisuuden lopettamista sekä villiinnytettävä uudelleen iso osa maailmaa, kolmikko kirjoitti.

Villiinnytyksellä tarkoitetaan muun muassa luonnollisten prosessien ja erämaa-alueiden suojelemista sekä ennalleen palauttamista.

Vettesen, Dutkiewiczin ja Taylorin mukaan moni miettii tässä yhteydessä ainoastaan Kiinan eläintoreja, vaikka fakta on se, että taudinaiheuttajia siirtyy yhä säännöllisemmin eläimistä ihmiseen myös muualla maailmassa. Esimerkiksi vuoden 1918 tuhoisan espanjantaudin uskotaan lähteneen liikkeelle Yhdysvaltain keskilännessä sijainneelta sikatilalta.

Liha ja makkarat tirisisivät eteläsavolaisessa grillissä pari vuotta sitten.

Kantaa lihansyönnin ja pandemioiden väliseen yhteyteen on ottanut hiljattain tieteentekijöiden lisäksi myös legendaarisen Queen-yhtyeen kitaristi Brian May. Tosin häntäkin voidaan pitää tieteentekijänä tohtorin arvonimen vuonna 2008 tuoneen astrofysiikan väitöskirjan ansiosta.

– Jos tähän haluaa paneutua syvällisesti, mielestäni meidän pitäisi tarkastella uudelleen eläinten syömistä. Se on keskeinen asia tässä, sillä tämä pandemia näyttää lähteneen liikkeelle eläimiä syöneistä ihmisistä. Yhä paremmin tiedetään, että eläinten syöminen ei ole paras mahdollinen asia terveydellemme, May sanoi musiikkilehti NME:lle huhtikuun puolivälissä.