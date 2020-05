Presidentti Donald Trumpin lehdistötilaisuus koronaviruksesta sai äkkilopun.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump lopetti tiedotustilaisuutensa Valkoisen talon Ruusutarhassa pikaisesti sen jälkeen, kun hän oli tyytymätön toimittajan ”ilkeään kysymykseen”.

Trump oli sanonut tilaisuudessa, että Yhdysvallat on maailman johtava maa koronavirustestauksessa. Tämän jälkeen CBS:n toimittajan Weijia Jiangin kysymys oli Trumpille liikaa.

– Olette sanonut useita kertoja, että Yhdysvallat suoriutuu koronatestauksesta paremmin kuin mikään muu maa. Miksi sillä on merkitystä? Miksi tämä on teille kansainvälinen kilpailu, kun siitä huolimatta amerikkalaisia kuolee ja tapauksia on yhä enemmän joka päivä? Jiang kysyi.

Vastauksessaan Trump kehotti aasialaistaustaista Jiangia kysymään asiasta Kiinalta.

– Ihmisiä kuolee kaikkialla maailmassa ja ehkäpä tämä on kysymys, jota sinun pitäisi kysyä Kiinalta. Älä kysy minulta, kysy Kiinalta tätä asiaa. Kun kysyt heiltä, saat ehkä hyvin epätavallisen vastauksen.

Tämän jälkeen Trump oli antamassa kysymysvuoron toiselle toimittajalle, kun Jiang jatkoi ja kysyi, miksi presidentti kehotti erityisesti juuri häntä puhumaan Kiinalle.

– En kehota erityisesti ketään. Vastaan näin kaikille, jotka esittävät tämän kaltaisia ilkeitä kysymyksiä, Trump sanoi.

Tämän jälkeen Trump kieltäytyi enää vastaamasta seuraavana vuorossa olleen CNN:n toimittajan kysymykseen. Trump kiitti kaikkia ja käveli pois.

CNN:n Kaitlan Collins (oik.) ei saanut enää esittää kysymystään, kun Trump oli lopettanut yllättäen lehdistötilaisuuden Weijia Jiangin (vas.) kysymyksen jälkeen.

Toimittajia presidentti Trumpin lehdistötilaisuudessa.

Ennen tylyä loppua Trump oli erityisesti korostanut lehdistötilaisuudessa hallintonsa onnistumisia koronavirustestauksessa.

– Testaamme enemmän ihmisiä väkilukuun suhteutettuna kuin Etelä-Korea, Iso-Britannia, Ranska, Ruotsi, Suomi ja moni muu maa.

New York Timesin mukaan tämä on totta. Mutta Trump jätti listauksestaan pois monet muut maat, jotka testaavat vielä enemmän, kuten Saksa, Venäjä, Espanja, Kanada, Sveitsi ja ainakin 20 muuta maata. New York Times perustaa tietonsa Our World in Data -sivuston keräämiin tietoihin.

Yhdysvallat syyttää Kiinaa koronarokotteen hakkerointiyrityksistä

Kiina oli laajemminkin esillä Trumpin lehdistötilaisuudessa.

Liittovaltion poliisi FBI uskoo, että kiinalaiset hakkerit ovat yrittäneet varastaa tietoja Yhdysvalloissa kehitteillä olevasta koronavirusrokotteesta. Lisäksi hakkereiden uskotaan yrittäneen saada tietoa viruksen testauksesta ja hoitomenetelmistä.

Trump ei ole suoraan vahvistanut tietoja kyberhyökkäyksistä, mutta sanoi lehdistötilaisuudessa, että ”asia ei ole mitään uutta” Kiinan suhteen.

– Onko Kiinan suhteen mitään uutta? Mikä muu on uutta? Kerro. En ole tyytyväinen Kiinaan. Seuraamme tilannetta tarkasti, hän kommentoi asiaa kysyneelle toimittajalle.

Yhdysvaltain on mediatietojen mukaan määrä antaa Kiinan hakkeroinnista virallinen varoitus tulevina päivinä.

Tämä voisi olla alkusoittoa taas sille, että Yhdysvallat hyväksyy viralliset vastahyökkäykset hakkeroinnista syytettyjä maita kohtaan, arvioi New York Times.

Kiina on kiistänyt syytökset ja sanonut ”vastustavansa jyrkästi kaikkia kyberhyökkäyksiä”.

Tautiin kuolleiden määrä voi olla raportoitua suurempi Yhdysvalloissa

Yhdysvalloissa on vuorokauden aikana kuollut koronavirukseen yli 80 000 ihmistä, kertoo Johns Hopkinsin yliopiston laskenta.

Kyseessä ovat korkeimmat kuolinluvut koko maailmassa. Noin 328 miljoonan asukkaan maassa kuolemia on rekisteröity miljoonaa asukasta kohden 246.

Kuolinluvut lienevät kuitenkin todellisuudessa tätäkin korkeammat. Yhdysvaltain tautikeskuksen CDC:n maanantaina julkaiseman raportin mukaan New Yorkin kaupungin koronakuolemien määrä voi olla useita tuhansia korkeampi kuin paikallisten viranomaisten tekemät laskelmat kertovat.