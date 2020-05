Jopa tuhansia koronakuolemia saattanut jäädä ilmoittamatta New Yorkissa

New Yorkin osavaltio on pahiten koronasta Yhdysvalloissa kärsinyt alue.

Asia selviää Yhdysvaltain tautikeskus CDC:n maanantaina julkaisemasta raportista.

New Yorkin kaupungin koronakuolemien määrä voi olla useita tuhansia korkeampi kuin paikallisten viranomaisten tekemät laskelmat kertovat, arvioi tuore raportti. Asia selviää Yhdysvaltain tautikeskus CDC:n maanantaina julkaisemasta raportista.

CDC:n analyysin mukaan maaliskuun 11. päivän ja toukokuun 2. päivän välisenä aikana kuoli 24 172 ihmistä enemmän kuin tuohon aikaan voisi tavallisesti odottaa ihmisiä kuolevan.

Kyseiseltä ajanjaksolta kaupunki ilmoitti 13 831 varmistettua ja 5 408 mahdollista koronakuolemaa. Koronakuolemia arvioidaan täten olleen New Yorkissa yhteensä 18 879 kappaletta edellä mainittuna aikana.

Raportin mukaan tämän arvion ylittäviä 5 293 tapausta ei ole tunnistettu varmistetuiksi tai mahdollisiksi koronakuolemiksi, mutta ne saattavat liittyä koronapandemiaan suorasti tai epäsuorasti.

Yhdysvalloissa yli 80 000 koronakuolemaa

New Yorkin osavaltio on pahiten koronasta Yhdysvalloissa kärsinyt alue. Tiistaihin mennessä New Yorkissa oli maailman koronatartuntatilannetta tarkkailevan Johns Hopkinsin yliopiston mukaan varmistettu yhteensä yli 26 600 koronaan liittyvää kuolemaa.

Kaiken kaikkiaan Yhdysvalloissa oli koronakuolemia Worldometer-tarkkailusivuston mukaan maanantai-iltana Suomen aikaa jo yli 80 000 kappaletta. Väkilukuun suhteutettuna koronaan on kuollut Yhdysvalloissa 244 ihmistä miljoonaa asukasta kohden. Suomessa vastaava suhdeluku oli maanantaina 49.

Yhdysvalloissa on sekä tartuntoja että kuolemia selvästi eniten koko maailmassa.

Tartuntoja maassa on jo reilusti yli 1,3 miljoonaa kappaletta. Väkilukuun suhteutettuna maassa on 4 139 tartuntaa miljoonaa asukasta kohden. Suomessa tartuntoja on sen sijaan 1 080 kappaletta miljoonaa asukasta kohden.