Uudet tartunnat Wuhanissa nostavat pelkoa koronan toisesta aallosta

Kiinan Wuhanissa on todettu jo toista päivää peräkkäin uusia koronavirustartuntoja.

Koronaviruspandemian alkupisteenä toimineessa Wuhanissa olivat viikkoja voimassa tiukat rajoitukset, joita on kuitenkin viime aikoina hiljalleen höllennetty, koska viranomaisten mukaan virus on saatu hallintaan.

Ennen kahta viimeistä päivää Wuhanissa ei ole raportoitu kuukauteen uusia tartuntoja.

Nyt uusia oireellisia tartuntoja on todettu kaupungissa yhteensä viisi viimeisen kahden päivän aikana. Hubein maakunnassa, jossa Wuhan sijaitsee, on todettu taas 11 oireetonta tartuntaa. Kiina listaa oireelliset ja oireettomat tartunnat erikseen.

Kiinassa on todettu yhteensä 83 000 koronavirustartuntaa.

Wuhanin terveysviranomaisten mukaan viisi tapausta tulivat ilmi sunnuntaina yksittäisessä asuinyhteisössä ja ne liittyvät päivää aiemmin ilmoitettuun tartuntaan.

Kiinassa on viime viikkoina keskitytty torjumaan ulkomailta tulevia tartuntoja, mutta nyt on noussut pelkoa myös toisen kotimaisen tartunta-aallon alkamisesta, etenkin oireettomien levittäminä tartuntoina. Viisi uutta tartuntaa ovat henkilöillä, joilla ei aiemmin ollut havaittu oireita.

Kiinassa ilmoitettiin maanantaina yhteensä 17 uudesta koronavirustartunnasta. Seitsemän on peräisin Pekingiin saapuneilta lentomatkustajilta ja viisi paikallisia tartuntoja Koillis-Kiinassa.

Kymmenen uutta paikallista tartuntaa on suurin ilmoitettu määrä päivässä maaliskuun alun jälkeen.

Myös Etelä-Koreassa pelätään toista koronavirusaaltoa. Maassa rekisteröitiin maanantaina 35 uutta tartuntaa, mikä on eniten yli kuukauteen.

Etelä-Koreaa on pidetty koronanvastaisten toimien mallimaana. Viruksen varhaisessa leviämisvaiheessa maa oli pahimpia viruspesäkkeitä Manner-Kiinan ulkopuolella.

Viime aikoina Etelä-Koreassa on hiljalleen siirrytty kohti tavallisempaa arkea. Esimerkiksi museot ja uskonnolliset rakennukset on jo avattu, koulujen on määrä avautua uudestaan ensi viikolla.