Baarikierroksella olleen miehen jäljiltä on löytynyt jo 85 uutta koronatapausta.

Etelä-Koreassa pelätään toista koronavirusaaltoa. Maassa rekisteröitiin maanantaina 35 uutta tartuntaa, mikä on eniten yli kuukauteen.

Suuri osa viime päivinä rekisteröidyistä uusista tartunnoista on yhdistetty Soulissa baarikierrokselle lähteneeseen 29-vuotiaaseen mieheen. Miekkonen kävi viidessä baarissa tai yökerhossa Itaewonin alueella toukokuun alussa ja tartutti samalla ainakin 85 ihmistä.

Mies sai positiivisen koronatestituloksen keskiviikkona. Soulin ravintolat, baarit ja yökerhot suljettiin tapauksen tultua ilmi.

Tapauksia saattaa tulla edelleen lisää, sillä kaikkia baareissa käyneitä ei ole tavoitettu. Pääministeri Chung Sye-kyun vetosikin kaikkiin baareissa käyneisiin, jotta nämä menisivät testiin.

– Jos epäröitte päivänkin, saatamme ottaa kuukauden ajan takapakkia. Ottakaa yhteyttä paikalliseen klinikkaan tai terveyskeskukseen heti, pääministeri sanoi.

Etelä-Koreaa on pidetty koronanvastaisten toimien mallimaana. Viruksen varhaisessa leviämisvaiheessa maa oli pahimpia viruspesäkkeitä Manner-Kiinan ulkopuolella.

Viime aikoina Etelä-Koreassa on hiljalleen siirrytty kohti tavallisempaa arkea. Esimerkiksi museot ja uskonnolliset rakennukset on jo avattu, koulujen on määrä avautua uudestaan ensi viikolla.