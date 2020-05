Belgiassa kokeillaan ”koronakuplia” tartuntojen estämiseksi – asiantuntijat epäilevät ihmisten kykyä noudattaa yhtä sääntöä

Brysselissä Rue Neuven keskelle on pystytetty aidat erottelemaan kadulla kulkijoita.

Belgian mallissa vain pieni ryhmä ihmisiä tapaa tosiaan.

Belgiassa kokeillaan niin sanottuja koronakuplia, kun sosiaalisia rajoituksia puretaan, The Guardian uutisoi. Sunnuntaista lähtien jokainen kotitalous voi kutsua enintään neljä vierasta kotiin. Kaksi kertaa neljän hengen porukka muodostaa ”koronakuplan,” jossa osapuolet voivat vierailla toistensa kodeissa. Ketään muuta ei saa päästää kotiin.

Vieraiden on pidettävä kuitenkin 1,5 metriä etäisyyttä ja tapaamisia suositellaan puutarhoihin tai terasseille.

Epidemiologit päätyivät neljään ihmiseen, koska se vastaa jäljityskapasiteettia, jos joku sairastuu. Perheille neljän ihmisen valitseminen voi olla vaikeaa.

– Jos yhdellä perheellä voi olla kontaktia toiseen perheeseen äitienpäivänä, meidän pitää päättää, joko oma äiti tai anoppi, Belgiassa asuva psykologian professori Karen Phalet sanoo.

Samankaltainen lähestymistapa on otettu käyttöön myös Saksassa, jossa tästä viikonlopusta eteenpäin kahden kotitalouden ihmisten annetaan tavata toisiaan. Aiemmin vain yksi ihminen on voinut tavata yhtä, toisessa kotitaloudessa asuvaa ihmistä.

Teoriassa kaksi perhettä tai kaksi pariskuntaa voi tavata toisiaan, jos he huolehtivat 1,5 metrin etäisyydestä ja suojaavat kasvonsa. Epäselvää on, kuinka suljettu ”kuplan” on oltava: voiko esimerkiksi perhe tavata eri perheitä eri päivinä vai vain toisiaan?

Kuplamalli on herättänyt keskustelua asiantuntijoiden ja päättäjien keskuudessa. Esimerkiksi Skotlannin pääministeri Nicola Sturgeon pohti BBC:llä hiljattain, että sosiaalisia rajoituksia hieman kevennettäisiin pienten kokoontumisten sallimiseksi. Tällöin ”kannustettaisiin ihmisiä, jotka asuvat yksin, pitämään yhteyttä johonkin toiseen, joka on yksin, tai pari muuta ihmistä voisi muodostaa ikään kuin kuplan”.

London School of Hygiene and Tropical Medicine -koulun apulaisprofessori Stefan Flasche pitää sosiaalisia kuplia tärkeänä ”selviytymiskeinona,” kun rokotetta virusta vastaan kehitetään. Hänenkään mielestä kuplan ulkopuolella olevia ihmisiä ei kuitenkaan voisi tavata.

– Sitä ei ole suunniteltu ratkaisemaan pandemiaa, mutta se auttaa sosiaalisesti, Flasche arvioi.

– Covid-19 muodostaa meille vielä pitkään uhan, joten mikä tahansa sosiaalista toimintaa ylläpitävä asia auttaisi.

Myös Oxfordin yliopiston sosiologi Per Block piti Euronewsin haastattelussa ”koronakuplia” hyvänä keinona mahdollistaa sosiaalinen kanssakäyminen ilman, että epidemia räjähtäisi. Blockin mukaan on kuitenkin tärkeää huomata, että kuplaan kuuluvat eivät voisi tavata ketään muita.

– Nämä strategiat toimivat vain, jos me noudatamme niitä. Jos haluamme pitää kymmenen ihmisen sosiaalisen kuplan, kaikkien kymmenen ihmisen pitää noudattaa sitä.

Toisaalta joidenkin asiantuntijoiden mukaan ”koronakuplan” sääntöjen noudattaminen olisi monelle vaikeaa. Warwickin yliopiston tartuntatautien hallintaan erikoistuneen apulaisprofessori Mike Tildesleyn mukaan ”periaatteessa se on järkevä strategia,” mutta hän ei uskonut, että sen toteuttaminen onnistuisi käytännössä, CNBC kertoo.

Tildesleyn mukaan olisi ensinnäkin hankalaa saada kupla aikaan.

– Voit kuvitella tilanteen, jossa nimeät ryhmän ystäviä ja he nimeävät ryhmän ystäviä ja sinä olet siinä joukossa mukana, mutta siinä on myös ihmisiä, jotka eivät ole listallasi ja näin saadaan aikaan jonkinlainen huokoinen prosessi, jossa (koronavirus) vuotaa väestön läpi hitaammin kuin aiemmin.

Myös CNN:lle puhunut Johns Hopkinsin yliopiston tartuntatautiasiantuntija Krutika Kuppalli piti koronakuplien riskinä sitä, että kaikki eivät välttämättä noudattaisi ohjetta siitä, ettei muita saa tavata.

– Tämä on tilanne, jossa pitää punnita omaa tilannettaan ja sitä, kuinka paljon luottaa ihmiseen, joka kanssa mahdollisesti muodostaa ”kuplan”. Kuinka varma olet siitä, ettei se henkilö ole tekemisissä jonkun kanssa, jota et tiedä tai, jolla voisi olla riski saada covid-19? Koska se on todellinen riski ja voit asettaa itsesi tai rakkaimpasi vaaraan saada tauti.