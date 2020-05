”Pysy valppaana, hallitse virusta ja pelasta henkiä” – Boris Johnson jatkoi Britannian koronarajoituksia

Johnsonin mukaan rajoituksia ei pidä purkaa nopeasti. Hallituksen suunnitelma rajoitusten keventämiseksi on ehdollinen.

Britannian pääministeri Boris Johnson sanoo, ettei maassa vielä voida luopua rajoituksista, jotka otettiin käyttöön koronavirusepidemian takia. Pieniä höllennyksiä rajoituksiin kuitenkin tulee.

Johnson toisti etukäteen nauhoitetussa videoviestissä kuitenkin hallituksen uuden viestin, joka kuvastaa rajoitusten kevennystä.

– Pysy valppaana, hallitse virusta ja pelasta henkiä, slogan kuuluu.

Entinen slogan oli ”pysy kotona, suojele julkista terveydenhuoltoa ja pelasta henkiä”.

Esimerkiksi nyt töihin voi mennä, jos etätyöt eivät ole mahdollisia. Silti julkista liikennettä tulee välttää, jos töihin voi päästä esimerkiksi kävellen tai omalla autolla.

Lisäksi keskiviikosta alkaen ihmiset saavat ulkoilla niin paljon kuin haluavat.

– Voit istua auringossa läheisessä puistossa, voit ajaa muihin kohteisiin, voit jopa urheilla, mutta vain kotitaloutesi jäsenten kanssa, Johnson kuvaili.

Hän muistutti, että ulkoillessa tuli silti muistaa pitää fyysistä etäisyyttä muihin.

Johnson kertoi myös uudesta viisiportaisesta hälytysjärjestelmästä. Taso yksi tarkoittaa, että virus on kadonnut Britanniasta. Taso viisi tarkoittaa, että julkinen terveydenhuolto on vaarassa romahtaa. Johnsonin mukaan Britannia on ollut tasolla neljä, mutta valmis siirtymään tasolle kolme hiljalleen.

Tasoon vaikuttaa tarttuvuusluku ja uusien tartuntojen määrä. Mitä korkeampi taso, sen tiukempia rajoitustoimia.

Johnsonin mukaan, jos kaikki menee hyvin ja asiantuntijat pitävät sitä turvallisena, aikaisintaan kesäkuussa kauppoja voitaisiin avata ja peruskouluikäiset oppilaat pääsisivät vaiheittain takaisin kouluun.

Aikaisintaan heinäkuussa voisi olla mahdollista, että joitakin viihdepalveluita ja julkisia paikkoja avataan.

Lisäksi pääministeri vahvisti, että ulkomailta saapuvat lentomatkustajat ollaan asettamassa karanteeniin.

Johnson huomautti, että suunnitelma on ehdollinen.

– Koska meidän tärkein tavoitteemme on suojella ihmisiä ja säästää henkiä, voimme mennä eteenpäin vain, jos täytämme viisi ehtoa.

Nämä ehdot ovat, että julkista terveydenhuoltoa suojellaan, kuolleisuus on laskussa, uusien tartuntojen määrä vähenee, haasteet suojavarusteiden saamisessa selvitetään ja, etteivät toimet nosta tarttuvuuslukua yli yhden.

Britanniassa on todettu yli 215 000 koronavirustartuntaa Worldometer-sivuston mukaan. Viruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut yli 31 000 ihmistä.

Epidemian takia Britanniassa on ollut voimassa kovat rajoitustoimet. Kiellettyä on ollut lähteä kotoa tarpeettomasti. Käytännössä ulos on saanut lähteä vain töiden takia, kauppaan ja apteekkiin, lääkäriin, auttamaan haavoittuvaisessa asemassa olevaa henkilöä ja kerran päivässä urheilemaan. Lisäksi esimerkiksi eroperheiden lapset ovat saaneet liikkua kotien välillä.

Ravintolat, kahvilat ja pubit ovat olleet suljettuina, joskin ruokaa on voinut tilata kotiinkuljetuksella tai noudettavaksi. Myös kirkot ja muut uskonnolliset kokoontumispaikat, teatterit ja elokuvateatterit, kirjastot, nuorisotalot, liikuntatilat, hotellit ja hostellit ja muut majoituspaikat ovat olleet suljettuina.

Yli kahden ihmisen kokoontumiset ovat olleet kiellettyjä.

Koska Britanniassa kaikki maat päättävät itsenäisesti rajoitustoimista, Johnsonin linjaukset koskevat vain Englantia. Skotlanti, Pohjois-Irlanti ja Wales ovat ilmoittaneet pitävänsä kiinni tiukoista rajoitustoimista. Skotlanti tosin ilmoitti, että ihmiset saavat urheilla ulkona useammin kuin kerran päivässä, vaikka määräys pysyä kotona säilyy.