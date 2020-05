Koronatartunnat kasvussa Saksassa – ilmoitti rajoitusten purkamisesta vain pari päivää sitten

Liittokansleri Angela Merkel ilmoitti keskiviikkona, että Saksa siirtyisi toiseen vaiheeseen pandemiassa ja liittovaltiot ilmoittivat rajoitusten höllentämisestä. Purkutoimien vaikutus ei vielä näy tartuntatilastoissa.

Saksassa uuden koronaviruksen tarttuvuusluvun arvioidaan nousseen yli yhden, maan kansallinen tartuntatautien asiantuntijalaitos Robert Koch instituutti on tiedottanut BBC:n mukaan. Käytännössä tämä tarkoittaa, että uusien tartuntojen määrä on nyt kasvussa.

Mistään suuresta hyppäyksestä ei vielä ole kyse, sillä tarttuvuusluvuksi on nyt arvioitu 1,1. Luku tarkoittaa sitä, että 10 ihmistä tartuttaa keskimäärin 11 ihmistä. Jotta pandemia pysyisi hallinnassa, luvun olisi oltava alle yhden.

Vaikka lukuun liittyy epävarmuutta, instituutin mukaan tilanne vaatii tarkkaa seurantaa tulevina päivinä.

Saksa on saanut kehuja siitä, miten maa on onnistunut pitämään koronavirusepidemian hallinnassa. Saksassa on todettu yli 171 000 tartuntaa. Viruksen aiheuttamia kuolemia on todettu kuitenkin reilu 7 500, mikä on huomattavasti vähemmän kuin esimerkiksi Ranskassa, jossa tautitapauksia on todettu reilu 176 000, mutta kuolemia yli 26 300. Myös esimerkiksi Belgiassa on todettu viruksen aiheuttamia kuolemia enemmän, yhteensä 8 656, vaikka tautitapauksia on huomattavasti vähemmän, 53 081.

Huolta on kuitenkin herättänyt koronarajoitusten purkaminen. Liittokansleri Angela Merkel ilmoitti keskiviikkona, että Saksa siirtyisi toiseen vaiheeseen pandemiassa ja liittovaltiot ilmoittivat rajoitusten höllentämisestä.

Lisää kauppoja ja leikkikenttiä avataan, lapset palaavat vaiheittani kouluihin ja ravintoloita, kuntosaleja ja uskonnollisia paikkoja avataan.

Suunnitelmaan sisältyy kuitenkin myös keinoja palata tiukempiin rajoituksiin, jos tartunnat alkavat lisääntyä.

Koska koronaviruksen itämisaika voi olla jopa pari viikkoa, ei rajoitusten purkaminen vielä näy tilastoissa.