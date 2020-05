Syyrian valtaeliitissä säröjä – al-Assadin serkku julkaisi poikkeuksellisia videoita, joissa arvosteli hallinnon toimia

Asiantuntijoiden mukaan on kuitenkin vaikea sanoa, mihin suuntaan tilanne kehittyy.

Sisällissodan repimässä Syyriassa valtaeliitin välien rakoilusta saatiin jälleen viitteitä, kun presidentti Bashar al-Assadin serkku avautui tilanteestaan Facebookissa.

Liikemies Rami Makhlouf, joka yleensä välttelee mediaa, on julkaissut toukokuun alussa kaksi videota, joissa valittaa hänen yritystensä saamasta kohtelusta, Los Angeles Times kertoo.

Ensimmäisellä, ilmeisesti kellarissa kuvatulla videolla Makhlouf kutsuu serkkuaan ”herra presidentiksi” ja sanoo olevansa väsynyt siihen, että presidentin lähipiiri ”aina laittaa minut syytösten keskelle... että minä olen se paha tyyppi”.

Makhlouf väittää, että hänen Syriatel-yritystään on pyydetty maksamaan yli 165 miljoonaa euroa veroja ja lisenssimaksuja. Liikemies sanoo, ettei summa ole reilu, mutta lupaa maksaa sen, koska ”en halua olla sinulle taakka”.

Makhlouf kuitenkin heittää piikin presidentin suuntaan sanomalla, että toivoo rahan tulevan jaetuksi köyhille eikä virkamiehille.

Toisessa videossa Makhlouf valittaa, kuinka hänen yritystensä johtohahmoja on pidätetty.

– Painostus alkoi tavoilla, joita ei voi hyväksyä ja turvallisuusjoukot epäinhimillisellä tavalla pidättävät työntekijöitämme, Makhlouf sanoi The Guardianin mukaan.

Ihmisiä kävelemässä Syriatelin ryöstetyn liikkeen ohi maaliskuussa 2011.

– Presidentti, turvallisuusjoukot hyökkäävät ihmisten oikeuksia vastaan. Nämä ovat lojaaleja kannattajianne. Tilanne on vaarallinen ja hyvä luoja, jos me jatkamme, tilanne maassa tulee olemaan todella vaikea.

Makhlouf ei vaikuttanut huomaavan ironiaa siitä, että hän on itse rahoittanut Syyrian pahamaineisia turvallisuusjoukkoja, jotka ovat kiduttaneet ihmisiä ja aiheuttaneet tuhansien ihmisten katoamisen yhdeksän vuotta kestäneen sodan aikana, The Guardian huomauttaa.

Vyyhti sai uusia kierroksia, kun entisen puolustusministerin poika pelmahti venäläiselle tv-kanavalle ja vahvisti, että Makhlouf suoraan haastoi presidentin Asma-vaimon ja Maher-veljen.

– Hän toistuvasti sanoo Basharille, ettei hänen pidä antaa ”muiden” tuhlata rahoja, koska ne ovat köyhille, Firas Tlass sanoi Russia Todayn haastattelussa.

– ”Muilla” hän tarkoittaa Asmaa ja Maheria. Ramin sanat ovat onnistuneet aiheuttamaan välirikkoa joidenkin Assadin tukijoiden kesken. He kaikki tukevat yhä hallintoa, mutta jotkut tukevat Ramin ihmettelyä siitä, miksi presidentti tekee tämän serkulleen. Tämä on ennennäkemätöntä.

Yhdysvaltalaisten virkamiesten mukaan kaiken keskiössä on Syyrian synkkä taloustilanne.

Vaikka Venäjä ja Turkki saivat sovittua tulitauosta maaliskuussa, hallinto on ankarien pakotteiden kohteena ja Libanonissa on jumissa arviolta lähes 30 miljardin euron edestä syyrialaisten liikemiesten varoja. Lisäksi koronaviruspandemia on entisestään vaikeuttanut tilannetta.

– Me pidämme tätä hyvin merkittävänä, Yhdysvaltojen Syyrian-asioiden erityisedustaja James Jeffrey sanoi aiemmin tällä viikolla.

Analyytikoiden mukaan heikko taloustilanne on pakottanut al-Assadin haalimaan takaisin miljardeja dollareita eliitin edustajilta kuten Makhloufilta.

Analyytikoiden mukaan Syyrian heikko taloustilanne on pakottanut presidentti Bashar al-Assadin haalimaan rahaa takaisin eliitiltä, mikä on aiheuttanut jännitteitä.

Makhloufin täti avioitui al-Assadin isän kanssa. Tämä yhteys toi Makhloufeille useita yritysmahdollisuuksia kuten verovapaat kaupat. Makhloufilla oli myös esimerkiksi hotelleihin monopoli ja hänen hallussaan on Syriatel, joka on Syyrian ensimmäinen ja suurin matkapuhelinyhtiö.

Makhlouf on käytännössä rahoittanut hallintoa viimeiset 20 vuotta ja Syyrian sotaa vuodesta 2012. Hänen yritysimperiuminsa on arvioitu hallinneen jopa 60 prosenttia Syyrian taloudesta ja Makhloufin omaisuuden arvoksi on arvioitu yli yhdeksän miljardia euroa.

Makhloufin taloudellinen valta on kuitenkin kyseenalaistettu. Sen sijaan selvää on, että hän on ollut eliitin tärkeimpiä hahmoja.

Kun arabikevät ylsi Syyriaan, mielenosoittajat huusivat ”Rami harami (suom. varas)” ja puhuivat hänestä al-Assadin ”säästöpossuna”. Negatiivinen huomio pakotti hänet perustamaan hyväntekeväisyyteen keskittyvän yhtiön Syriatelin alle. Yritys on syytänyt rahaa terveydenhuollolle, hallitusta tukeville taistelijoille ja tuhansille muille syyrialaisille.

Makhloufin valtaa on kuitenkin kavennettu viime vuodesta lähtien.

– Rami Makhlouf ei ole haaste Assadille elleivät sekä Venäjä että Iran tue häntä. En pidä sitä mahdollisena, Jeffrey sanoi.

– Mutta jälleen kerran, on hyvin vaikea arvioida, mihin tämä on menossa. Tarkkailemme huolella tilannetta.